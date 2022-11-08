Наступает решающий период войны против России – Буданов

Буданов высказал уверенность, что Украина одержит "полную победу" над Россией и освободит все оккупированные земли Фото: president.gov.ua

Об этом в Facebook проинформировало ГУР Минобороны.

Отмечается, что представители украинской разведки получили "высокие награды" ПЦУ – ордена.

В ходе беседы офицеры-разведчики обсудили с Епифанием "текущие события украинской освободительной войны", освобождение военнопленных и перспективы полной деоккупации Украины.

"Наступает решающий период войны. Нам нужны помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", – подчеркнул Буданов.

Как указал предстоятель ПЦУ, Бог наделяет человека "определенными дарованиями и талантами", поэтому "в это непростое время каждый должен посвятить свои силы и способности победе над российскими захватчиками".

"Ведь от каждого из нас что-то зависит и все мы в единстве способны добиваться успеха в противодействии агрессору", – отметил Епифаний.

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