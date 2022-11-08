Наступает решающий период войны против России – Буданов

Об этом в Facebook проинформировало ГУР Минобороны.
Отмечается, что представители украинской разведки получили "высокие награды" ПЦУ – ордена.
В ходе беседы офицеры-разведчики обсудили с Епифанием "текущие события украинской освободительной войны", освобождение военнопленных и перспективы полной деоккупации Украины.
"Наступает решающий период войны. Нам нужны помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", – подчеркнул Буданов.
Как указал предстоятель ПЦУ, Бог наделяет человека "определенными дарованиями и талантами", поэтому "в это непростое время каждый должен посвятить свои силы и способности победе над российскими захватчиками".
"Ведь от каждого из нас что-то зависит и все мы в единстве способны добиваться успеха в противодействии агрессору", – отметил Епифаний.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".
Развязанная Россией война в Украине закончится в конце весны – к началу лета 2023 года, спрогнозировал Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.