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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наступает решающий период войны против России – Буданов

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Буданов высказал уверенность, что Украина одержит "полную победу" над Россией и освободит все оккупированные земли
Буданов высказал уверенность, что Украина одержит "полную победу" над Россией и освободит все оккупированные земли
Фото: president.gov.ua

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и руководители подразделений ГУР 8 ноября провели встречу с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием.

Об этом в Facebook проинформировало ГУР Минобороны.

Отмечается, что представители украинской разведки получили "высокие награды" ПЦУ – ордена.

В ходе беседы офицеры-разведчики обсудили с Епифанием "текущие события украинской освободительной войны", освобождение военнопленных и перспективы полной деоккупации Украины.

"Наступает решающий период войны. Нам нужны помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", – подчеркнул Буданов.

Как указал предстоятель ПЦУ, Бог наделяет человека "определенными дарованиями и талантами", поэтому "в это непростое время каждый должен посвятить свои силы и способности победе над российскими захватчиками".

"Ведь от каждого из нас что-то зависит и все мы в единстве способны добиваться успеха в противодействии агрессору", – отметил Епифаний.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0yup5ZYvk3SW3ngvMu2KyLo71kThnzTwFG1ATJPiBcSarimCkgfv52Cahw6i4ui3yl

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".

Развязанная Россией война в Украине закончится в конце весны – к началу лета 2023 года, спрогнозировал Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, Украина, разведка, война России против Украины, награда, митрополит Епифаний, ПЦУ, ГУР Минобороны Украины, орден, Кирилл Буданов
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