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К возрождению Мариуполя присоединятся USAID, Всемирный банк, СКМ и "Метинвест"

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Компании СКМ и "Метинвест" Рината Ахметова совместно с USAID и Всемирным банком присоединятся к восстановлению Мариуполя
Компании СКМ и "Метинвест" Рината Ахметова совместно с USAID и Всемирным банком присоединятся к восстановлению Мариуполя
Фото: metinvest.media

10 ноября стартовал проект Mariupol: Reborn ("Возрождение Мариуполя"), цель которого – создать план восстановления Мариуполя. К реализации проекта присоединятся международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕБРР), украинские власти и представители крупного бизнеса – компании СКМ и "Метинвест" Рината Ахметова. Интерес также подтвердили мэры ряда европейских городов, сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Ожидается, что реализация "Возрождения Мариуполя" станет самым масштабным проектом в Европе со Второй мировой войны.

"Наши герои держали оборону города, "Азовстали", 86 суток. Сегодня уже освобождаются наши города, села. Скоро так будет и с Мариуполем, он будет деблокирован, возвращен в Украину. И мы начнем возрождение города Марии. Мариуполь станет символом возвращения мира в Европу", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Проект состоит из пяти этапов. Первый – разработка видения: урбанисты и архитекторы вместе с украинскими коллегами и жителями города разработают несколько вариантов визуального плана Мариуполя.

"Мы рассматриваем разные варианты, которыми станут металлургические комбинаты после победы Украины. Еще до войны "Метинвест" стал на путь декарбонизации. Это утвержденный вектор развития. Мы построим экологически чистое, энергосберегающее и экономически обоснованное производство. Металлургические предприятия Мариуполя должны стать мощным высокотехнологичным промышленным хабом Украины", – сказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Следующие этапы проекта будут посвящены оценке ущерба и стратегии быстрого восстановления критической инфраструктуры. На основе результатов первых трех этапов будет сформирован план возрождения и начата его реализация с максимальным привлечением мариупольцев. Предложения по восстановлению города будут широко обсуждаться с мариупольцами через центры поддержки переселенцев "Я – Мариуполь".

"Мы верим в неотвратимость победы нашей страны и в то, что над Мариуполем снова будет развеваться флаг Украины. Для нас честь быть частью этого проекта и внести свой вклад в возрождение города. И я уверена, что самое время начинать создавать этот план, формировать круг партнеров и поддержки. Самое время проектировать будущее", – заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

Теги: СКМ, бизнес, Всемирный банк, Мариуполь, ЕБРР, Метинвест, USAID, Азовсталь, Вадим Бойченко, власть, Наталья Емченко, Юрий Рыженков, восстановление
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