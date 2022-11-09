Жителям Мариуполя оккупанты отказывают в компенсации жилья из-за устаревших реестров – Андрющенко

"Людям отказывают в надежде на компенсацию за утраченное жилье и ордера на новые квартиры из-за отсутствия данных о собственности, приобретенной после 2014 года. Или – наоборот, при наличии в реестрах записи о собственности на более чем одно жилье. При том, что ничего не соответствует действительности – доказать обратное невозможно", – написал он.

По словам Андрющенко, есть первые примеры, когда семьи, получившие ордер от новостройки оккупантов, отменили этот ордер, потому что нашли другую зарегистрированную недвижимость. При этом вторая была продана в 2018 году, но у оккупантов нет данных об этом.

Также в городе невозможно найти запчасти для автомобилей, сообщил советник мэра.

"Снова, как в советское время, счастливы обладатели "жигулей" и "волг". Любая мелочь на автомобиле инозменного производства недоступна. Ухудшается ситуация тем, что мародеры в законе под руководством сына гауляйтера Иващенко массово вывозят все брошенные (читай украденные) автомобили иностранных марок на Россию, где распродают на запчасти", – сообщил он.