Жителям Мариуполя оккупанты отказывают в компенсации жилья из-за устаревших реестров – Андрющенко

"Людям отказывают в надежде на компенсацию за утраченное жилье и ордера на новые квартиры из-за отсутствия данных о собственности, приобретенной после 2014 года. Или – наоборот, при наличии в реестрах записи о собственности на более чем одно жилье. При том, что ничего не соответствует действительности – доказать обратное невозможно", – написал он.
По словам Андрющенко, есть первые примеры, когда семьи, получившие ордер от новостройки оккупантов, отменили этот ордер, потому что нашли другую зарегистрированную недвижимость. При этом вторая была продана в 2018 году, но у оккупантов нет данных об этом.
Также в городе невозможно найти запчасти для автомобилей, сообщил советник мэра.
"Снова, как в советское время, счастливы обладатели "жигулей" и "волг". Любая мелочь на автомобиле инозменного производства недоступна. Ухудшается ситуация тем, что мародеры в законе под руководством сына гауляйтера Иващенко массово вывозят все брошенные (читай украденные) автомобили иностранных марок на Россию, где распродают на запчасти", – сообщил он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
7 ноября сообщалось, что оккупанты занимаются укреплением города и готовятся к его обороне от наступления ВСУ.