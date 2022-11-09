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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителям Мариуполя оккупанты отказывают в компенсации жилья из-за устаревших реестров – Андрющенко

Мариупольцы не могут получить новое жилье взамен утраченного
Мариупольцы не могут получить новое жилье взамен утраченного
Фото: EPA

В оккупированном Мариуполе Донецкой области людям отказывают в компенсации за разрушенное жилье из-за устаревших данных в реестрах БТИ, которые актуальны на 2014 год. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram 9 ноября.

"Людям отказывают в надежде на компенсацию за утраченное жилье и ордера на новые квартиры из-за отсутствия данных о собственности, приобретенной после 2014 года. Или – наоборот, при наличии в реестрах записи о собственности на более чем одно жилье. При том, что ничего не соответствует действительности – доказать обратное невозможно", – написал он.

По словам Андрющенко, есть первые примеры, когда семьи, получившие ордер от новостройки оккупантов, отменили этот ордер, потому что нашли другую зарегистрированную недвижимость. При этом вторая была продана в 2018 году, но у оккупантов нет данных об этом.

Также в городе невозможно найти запчасти для автомобилей, сообщил советник мэра. 

"Снова, как в советское время, счастливы обладатели "жигулей" и "волг". Любая мелочь на автомобиле инозменного производства недоступна. Ухудшается ситуация тем, что мародеры в законе под руководством сына гауляйтера Иващенко массово вывозят все брошенные (читай украденные) автомобили иностранных марок на Россию, где распродают на запчасти", – сообщил он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

7 ноября сообщалось, что оккупанты занимаются укреплением города и готовятся к его обороне от наступления ВСУ. 

Теги: Донецкая область, Мариуполь, жилье, война России против Украины, компенсация, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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