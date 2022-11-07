Оккупанты усиливают оборону Мариуполя: по городу движется военная техника, а на окраинах строятся укрепления

По его данным, оккупанты занимаются укреплением города и готовятся к его обороне от наступления ВСУ.

"Грузовики, вероятно, с личным составом. Можно предположить, что машины сворачивают с трассы где-то в Волновахе. Потому что везут подкрепление именно туда, где 155-я бригада российских морпехов отказалась наступать", – говорится в сообщении.

О том, что оккупанты начали строить линию обороны вокруг Мариуполя, в понедельник написал в Telegram советник городского головы Петр Андрющенко. Он сообщил, что два мини-завода по производству бетона, которые россияне смонтировали в Маруиполе, работают на фронт и производят противотанковые бетонные укрепления, которые частично везут в сторону Запорожья и Херсона.

"[Укрепления] частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт. Никольское. Также значительно усилят направление с севера в селе Старый Крым. Несмотря на все заявления "Россия здесь навсегда", в реальности у россиян нет такого оптимизма. Поэтому если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", – написал Андрющенко.