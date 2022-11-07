С июня возле Мариуполя появилось более 1500 новых могил – спутниковые снимки

Последние спутниковые снимки с Maxar показывают, что три массовых захоронения под Мариуполем, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, неуклонно растут с весны.

Центр информационной устойчивости проанализировал снимки Старого Крыма для BBC и пришел к выводу, что с тех пор, как в последний раз анализировались изображения на этом месте в июне, здесь было вырыто 1500 новых могил.

Всего, по оценкам центра, с начала войны под Мариуполем было вырыто более 4600 могил. При этом эксперты точно не могут сказать, сколько тел захоронено на этом месте.

Фото: bbc.com