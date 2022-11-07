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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С июня возле Мариуполя появилось более 1500 новых могил – спутниковые снимки

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С мая Мариуполь находится под оккупацией
С мая Мариуполь находится под оккупацией
Фото: EPA

Вблизи захваченного российскими войсками Мариуполя Донецкой области с июня было зафиксировано более 1500 новых могил. Об этом сообщает BBC со ссылкой на спутниковые снимки Maxar.

Последние спутниковые снимки с Maxar показывают, что три массовых захоронения под Мариуполем, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, неуклонно растут с весны.

Центр информационной устойчивости проанализировал снимки Старого Крыма для BBC и пришел к выводу, что с тех пор, как в последний раз анализировались изображения на этом месте в июне, здесь было вырыто 1500 новых могил.

Всего, по оценкам центра, с начала войны под Мариуполем было вырыто более 4600 могил. При этом эксперты точно не могут сказать, сколько тел захоронено на этом месте.

Фото: bbc.com
Фото: bbc.com

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр города Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

29 октября Вадим Бойченко заявил, что в оккупированном Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, спутник, война России против Украины, погибшие
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