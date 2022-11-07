С июня возле Мариуполя появилось более 1500 новых могил – спутниковые снимки

Последние спутниковые снимки с Maxar показывают, что три массовых захоронения под Мариуполем, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, неуклонно растут с весны.
Центр информационной устойчивости проанализировал снимки Старого Крыма для BBC и пришел к выводу, что с тех пор, как в последний раз анализировались изображения на этом месте в июне, здесь было вырыто 1500 новых могил.
Всего, по оценкам центра, с начала войны под Мариуполем было вырыто более 4600 могил. При этом эксперты точно не могут сказать, сколько тел захоронено на этом месте.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр города Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
29 октября Вадим Бойченко заявил, что в оккупированном Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.