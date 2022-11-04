На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами

Половину стоимости билетов платформа передаст в поддержку мариупольцев, которые вынуждены были покинуть свои дома, а также на эвакуацию из Мариуполя.
По сюжету герой картины вспоминает свою жизнь, находясь в афинском борделе. Перед съемками картины Кведаравичюс три года проводил этнографические исследования в Афинах (Греция), Стамбуле (Турция) и Одессе (Украина).
О гибели Кведаравичюса стало известно 2 апреля. 5 апреля подруга режиссера, журналистка Альбина Львутина сообщила, что он был расстрелян российскими оккупантами, которые взяли его в плен. Его убили, когда он пытался вывезти из Мариуполя трех женщин, у одной из которых был месячный ребенок.
Кведаравичюсу было 45 лет. В 2003–2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.
В 2011-м он продюсировал документальный фильм "Барзах" об исчезновениях и похищениях людей в Чечне. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, она получила специальный приз Amnesty International. Литовская киноакадемия выбрала "Барзах" лучшим документальным фильмом года.
Кведаравичюс известен в том числе как автор картины "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он снимал в Мариуполе продолжение фильма.