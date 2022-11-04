Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2022
 
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На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами

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Российские оккупанты убили Кведаравичюса, когда он пытался вывезти из Мариуполя трех женщин, у одной из которых был месячный ребенок
Российские оккупанты убили Кведаравичюса, когда он пытался вывезти из Мариуполя трех женщин, у одной из которых был месячный ребенок
Фото: ДТП України / Facebook

Дебютный художественный фильм "Парфенон" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого российскими оккупантами в Мариуполе в марте 2022 года, стал доступен к просмотру в украинском онлайн-кинотеатре Takflix. Об этом сообщается 3 ноября на странице сервиса в Facebook.

Половину стоимости билетов платформа передаст в поддержку мариупольцев, которые вынуждены были покинуть свои дома, а также на эвакуацию из Мариуполя.

По сюжету герой картины вспоминает свою жизнь, находясь в афинском борделе. Перед съемками картины Кведаравичюс три года проводил этнографические исследования в Афинах (Греция), Стамбуле (Турция) и Одессе (Украина).

https://www.facebook.com/takflix/posts/pfbid02zkqvMv4nQzRh9fsZbK6n11dZWZGFJwMURpVoNQAYPgmE1nVzyZDZqtZ8vD6VsF4Tl

Контекст:

О гибели Кведаравичюса стало известно 2 апреля. 5 апреля подруга режиссера, журналистка Альбина Львутина сообщила, что он был расстрелян российскими оккупантами, которые взяли его в плен. Его убили, когда он пытался вывезти из Мариуполя трех женщин, у одной из которых был месячный ребенок.

Кведаравичюсу было 45 лет. В 2003–2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.

В 2011-м он продюсировал документальный фильм "Барзах" об исчезновениях и похищениях людей в Чечне. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, она получила специальный приз Amnesty International. Литовская киноакадемия выбрала "Барзах" лучшим документальным фильмом года.

Кведаравичюс известен в том числе как автор картины "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он снимал в Мариуполе продолжение фильма.

Теги: Мариуполь, режиссер, война России против Украины, Мантас Кведаравичюс, Takflix
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