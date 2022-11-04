На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами

Российские оккупанты убили Кведаравичюса, когда он пытался вывезти из Мариуполя трех женщин, у одной из которых был месячный ребенок Фото: ДТП України / Facebook

Половину стоимости билетов платформа передаст в поддержку мариупольцев, которые вынуждены были покинуть свои дома, а также на эвакуацию из Мариуполя.

По сюжету герой картины вспоминает свою жизнь, находясь в афинском борделе. Перед съемками картины Кведаравичюс три года проводил этнографические исследования в Афинах (Греция), Стамбуле (Турция) и Одессе (Украина).