  "У украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом". На Takflix выпустили фильм об украинских скабрезных песнях. Видео

Фильм о скабрезных песнях был снят по итогам экспедиции карпатскими селами Фото: Takflix / Facebook

Украинские режиссеры Диана Горбань и Анна Ютченко сняли этот фильм после экспедиции карпатскими селами.

"Скабрезные песни – это песни с эротическими мотивами, которые исполняли на свадьбах, вечерницах и застольях. Такая песенная традиция существует до сих пор, – говорится в публикации. – Эта лента – доказательство того, что у украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом".

Стоимость просмотра одной серии составляет 49 грн. Собственники платформы обещают 10% от стоимости билета перечислять на счета благотворительного фонда "Повернись живим".

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Видео: Takflix / YouTube



