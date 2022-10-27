  "У украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом". На Takflix выпустили фильм об украинских скабрезных песнях. Видео

Украинские режиссеры Диана Горбань и Анна Ютченко сняли этот фильм после экспедиции карпатскими селами.
"Скабрезные песни – это песни с эротическими мотивами, которые исполняли на свадьбах, вечерницах и застольях. Такая песенная традиция существует до сих пор, – говорится в публикации. – Эта лента – доказательство того, что у украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом".
Стоимость просмотра одной серии составляет 49 грн. Собственники платформы обещают 10% от стоимости билета перечислять на счета благотворительного фонда "Повернись живим".