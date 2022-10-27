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27 октября, 2022
 
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"У украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом". На Takflix выпустили фильм об украинских скабрезных песнях. Видео

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Фильм о скабрезных песнях был снят по итогам экспедиции карпатскими селами
Фильм о скабрезных песнях был снят по итогам экспедиции карпатскими селами
Фото: Takflix / Facebook

Украинский документальный фильм-коллаж "Так мут співати" (2020) о жизни разных поколений украинцев сквозь призму скабрезных песен стал доступен к просмотру в украинском онлайн-кинотеатре Takflix. Об этом сообщается 27 октября на странице сервиса в Facebook.

Украинские режиссеры Диана Горбань и Анна Ютченко сняли этот фильм после экспедиции карпатскими селами.

"Скабрезные песни – это песни с эротическими мотивами, которые исполняли на свадьбах, вечерницах и застольях. Такая песенная традиция существует до сих пор, – говорится в публикации. – Эта лента – доказательство того, что у украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом".

Стоимость просмотра одной серии составляет 49 грн. Собственники платформы обещают 10% от стоимости билета перечислять на счета благотворительного фонда "Повернись живим". 

ВИДЕО
Видео: Takflix / YouTube


Теги: кино, Карпаты, видео, билеты, Повернись живим, Takflix
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