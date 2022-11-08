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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила о подозрении "министру здравоохранения ДНР", который способствовал захвату более 20 больниц в Мариуполе, Волновахе и Мангуше

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СБУ объявила трем членам "ДНР" о подозрении
СБУ объявила трем членам "ДНР" о подозрении
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины объявила о подозрении "министру здравоохранения" террористической организации "ДНР". Об этом пресс-центр СБУ сообщил 8 ноября.

По данным СБУ, он входит в ближайшее окружение главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина, который непосредственно способствовал его назначению на "министерскую должность".

"Среди основных задач чиновника было распространение оккупационного режима в медицинской отрасли на временно оккупированной территории региона. После начала полномасштабного вторжения он также организовал принудительный перевод на баланс подконтрольного РФ "минздрава" более 20 захваченных медучреждений в Мариуполе, Волновахе и Мангуше", – сообщили в пресс-центре.

По данным следствия, к незаконной деятельности "чиновник" привлек своих подчиненных – двух руководителей "юридического отдела" и заведующую "сектором общественной службы и кадров" псевдоминистерства.

СБУ объявила фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Как следует из опубликованной СБУ инфографики, подозрение объявлено "главе минздрава ДНР" Александру Оприщенко и его подчиненным Елене Иконниковой и Инне Спатар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Донецкая область, Мариуполь, Волноваха, ДНР, война России против Украины, Мангуш, подозрение
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