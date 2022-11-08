СБУ объявила о подозрении "министру здравоохранения ДНР", который способствовал захвату более 20 больниц в Мариуполе, Волновахе и Мангуше

По данным СБУ, он входит в ближайшее окружение главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина, который непосредственно способствовал его назначению на "министерскую должность".

"Среди основных задач чиновника было распространение оккупационного режима в медицинской отрасли на временно оккупированной территории региона. После начала полномасштабного вторжения он также организовал принудительный перевод на баланс подконтрольного РФ "минздрава" более 20 захваченных медучреждений в Мариуполе, Волновахе и Мангуше", – сообщили в пресс-центре.

По данным следствия, к незаконной деятельности "чиновник" привлек своих подчиненных – двух руководителей "юридического отдела" и заведующую "сектором общественной службы и кадров" псевдоминистерства.

СБУ объявила фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Как следует из опубликованной СБУ инфографики, подозрение объявлено "главе минздрава ДНР" Александру Оприщенко и его подчиненным Елене Иконниковой и Инне Спатар.

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