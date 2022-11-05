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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Углегорске стреляли в "судью ДНР", который вынес смертный приговор иностранцам и украинским военным

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Никулин находится в больнице
Никулин находится в больнице
Фото: romua.news / Facebook

В оккупированном Углегорске Донецкой области стреляли в "судью" так называемого "верховного суда ДНР". Об этом 5 ноября сообщают "Новости Донбасса".

Со ссылкой на "МВД ДНР" издание пишет, что покушение совершено вечером 4 ноября.

Никулин получил огнестрельные ранения, он находится в больнице в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.

Главарь боевиков в Донецке Денис Пушилин в Telegram написал, что раненый – Александр Никулин. Пушилин отметил, что этот "судья" председательствовал на "судах" над пленными украинцами. "Новости Донбасса" отмечают, что Никулин также приговорил к казни трех пленных иностранцев, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины.

Контекст:

В июне боевики "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины: британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был "потрясен" смертным приговором, вынесенным британским военнослужащим, и приказал министрам сделать "все, что в их силах", чтобы добиться освобождения. 

Европейский суд по правам человека 30 июня вынес решение о недопустимости применения к ним высшей меры наказания, но в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не выполняет решения ЕСПЧ.

21 сентября Аслин, Пиннер и Брагим были освобождены в результате обмена пленными.

Теги: Донецкая область, покушение, Денис Пушилин, Углегорск, ДНР, судья
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