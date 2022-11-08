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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполь зашли первые корабли РФ с военным грузом – Андрющенко

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В порт Мариуполя завезли грузы военного и двойного назначения
В порт Мариуполя завезли грузы военного и двойного назначения
Фото: EPA

В порт оккупированного Мариуполя Донецкой области зашли первые российские корабли с грузом двойного и военного назначения. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 8 ноября в Telegram.

По его словам, захватчики завезли стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы.

"Сообщают, что в оккупационной администрации порта качество военной формы – самая главная тема для сарказма, потому что она хуже спецодежды рабочих при Украине", – добавил Андрющенко.

Также он сообщил, что рабочих заводов массово вербуют на работы в Херсонскую область как для строительства укреплений.

"Предлагают повышенную заработную плату и безопасность, рассказывая о несуществующих семи-восьми линиях обороны. Из-за нехватки работы в городе и отсутствия профильной работы на заводах количество желающих растет. Однако существует риск, что таким образом начата очередная волна скрытой мобилизации", – сообщил Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

7 ноября сообщалось, что оккупанты занимаются укреплением города и готовятся к его обороне от наступления ВСУ. 8 ноября британская разведка заявила, что оккупанты устанавливают фортификационные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона", на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, война России против Украины, военная форма, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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