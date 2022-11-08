В Мариуполь зашли первые корабли РФ с военным грузом – Андрющенко

По его словам, захватчики завезли стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы.

"Сообщают, что в оккупационной администрации порта качество военной формы – самая главная тема для сарказма, потому что она хуже спецодежды рабочих при Украине", – добавил Андрющенко.

Также он сообщил, что рабочих заводов массово вербуют на работы в Херсонскую область как для строительства укреплений.

"Предлагают повышенную заработную плату и безопасность, рассказывая о несуществующих семи-восьми линиях обороны. Из-за нехватки работы в городе и отсутствия профильной работы на заводах количество желающих растет. Однако существует риск, что таким образом начата очередная волна скрытой мобилизации", – сообщил Андрющенко.