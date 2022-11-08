Оккупанты ставят оборонительные конструкции "зубы дракона" на востоке и юге Украины – британская разведка

Такие укрепления, вероятно, были установлены между Мариуполем и поселком Никольское и от северного Мариуполя до села Старый Крым. Мариуполь является частью российского "сухопутного моста" из России в Крым, ключевой логистической линии связи.
"Зубы дракона" также используются в подготовке оборонительных укреплений в оккупированных Запорожской и Херсонской области, говорится в сообщении.
Россия укрепляет свои позиции во всех районах оккупации. 19 октября 2022 года владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной "линии Вагнера" обороны в оккупированной Россией Луганской области.
Его активность свидетельствует о том, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокоэшелонированной обороны за своей нынешней линией фронта, что, вероятно, предотвратит любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва, отмечают в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 November 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 8, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/QiRcrykcmd
15 октября агентство ФАН опубликовало фото и видео, как ЧВК "Вагнер" сооружает укрепления в Луганской области. То, что подобная линия строится, подтвердили спутниковые снимки Maxar Technologies, которые 22 октября опубликовал CNN. Укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются россияне, не дадут украинским машинам и танкам продвигаться на восток. За противотанковыми укреплениями находится большая траншея, говорится в материале.
О том, что продолжается строительство "линии Вагнера", также сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
27 октября создатель ЧВК "Вагнер" заявил, что единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт.