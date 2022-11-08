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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ставят оборонительные конструкции "зубы дракона" на востоке и юге Украины – британская разведка

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Оккупанты готовятся к усиленной обороне захваченных территорий
Оккупанты готовятся к усиленной обороне захваченных территорий
Фото: EPA

Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя Донецкой области. Для этой цели на двух заводах производятся железобетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона", сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter 8 ноября, ссылаясь на данные разведки.

Такие укрепления, вероятно, были установлены между Мариуполем и поселком Никольское и от северного Мариуполя до села Старый Крым. Мариуполь является частью российского "сухопутного моста" из России в Крым, ключевой логистической линии связи.

"Зубы дракона" также используются в подготовке оборонительных укреплений в оккупированных Запорожской и Херсонской области, говорится в сообщении.

Россия укрепляет свои позиции во всех районах оккупации. 19 октября 2022 года владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной "линии Вагнера" обороны в оккупированной Россией Луганской области.

Его активность свидетельствует о том, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокоэшелонированной обороны за своей нынешней линией фронта, что, вероятно, предотвратит любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва, отмечают в британской разведке.

Контекст:

15 октября агентство ФАН опубликовало фото и видео, как ЧВК "Вагнер" сооружает укрепления в Луганской области. То, что подобная линия строится, подтвердили спутниковые снимки Maxar Technologies, которые 22 октября опубликовал CNNУкрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются россияне, не дадут украинским машинам и танкам продвигаться на восток. За противотанковыми укреплениями находится большая траншея, говорится в материале. 

О том, что продолжается строительство "линии Вагнера", также сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

27 октября создатель ЧВК "Вагнер" заявил, что единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт. 

Теги: Мариуполь, Херсонская область, разведка, Запорожская область, оборона, Николаевская область, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, ЧВК, российские оккупанты
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