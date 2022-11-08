Оккупанты ставят оборонительные конструкции "зубы дракона" на востоке и юге Украины – британская разведка

Такие укрепления, вероятно, были установлены между Мариуполем и поселком Никольское и от северного Мариуполя до села Старый Крым. Мариуполь является частью российского "сухопутного моста" из России в Крым, ключевой логистической линии связи.

"Зубы дракона" также используются в подготовке оборонительных укреплений в оккупированных Запорожской и Херсонской области, говорится в сообщении.

Россия укрепляет свои позиции во всех районах оккупации. 19 октября 2022 года владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной "линии Вагнера" обороны в оккупированной Россией Луганской области.

Его активность свидетельствует о том, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокоэшелонированной обороны за своей нынешней линией фронта, что, вероятно, предотвратит любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва, отмечают в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 November 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/QiRcrykcmd — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 8, 2022