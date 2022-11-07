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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты повредили более 13 тыс. гражданских объектов в Николаевской области – ОВА

Оккупанты повредили 8416 объектов жилищного фонда в Николаевской области, отметили в ОВА
Оккупанты повредили 8416 объектов жилищного фонда в Николаевской области, отметили в ОВА
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

С начала полномасштабного вторжения России в Николаевской области поврежден частично или полностью 13 171 гражданский объект.

Об этом 7 ноября проинформировали в областной военной администрации (ОВА) в Facebook.

В частности, оккупанты повредили 8416 объектов жилищного фонда, 92 медучреждения, 387 учебных заведений, 183 заведения культуры, 187 объектов промышленных предприятий, объекты жизнеобеспечения: газо – 983, электро – 770, водо – 30, теплоснабжение – 96, а также 2027 других не военных объектов.

По данным ОВА, из Николаевской области эвакуировано 27 546 человек.

В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 89 населенных пунктах (в трех – частично) Баштанского и Николаевского районов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. 

Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Николаевская ОГА, российские оккупанты
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