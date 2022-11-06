Российские оккупанты ночью попали в промышленный объект в Николаевской области

"Ночью 6 ноября с 2.05 враг наносил удары по населенному пункту Галицыновской общины. Попадание в объект промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Этой ночью оккупанты также вели огонь за пределами населенного пункта Широковской общины. Пострадавших и разрушений нет.

"В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.