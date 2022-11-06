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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ночью попали в промышленный объект в Николаевской области

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Николаевская область остается под постоянными обстрелами
Николаевская область остается под постоянными обстрелами
Фото: news.pn (архив)

Россияне продолжают обстреливать Николаевскую область, этой ночью они попали в объект инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью 6 ноября с 2.05 враг наносил удары по населенному пункту Галицыновской общины. Попадание в объект промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Этой ночью оккупанты также вели огонь за пределами населенного пункта Широковской общины. Пострадавших и разрушений нет.

"В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. 

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов в Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Виталий Ким
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