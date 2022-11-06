Российские оккупанты ночью попали в промышленный объект в Николаевской области

"Ночью 6 ноября с 2.05 враг наносил удары по населенному пункту Галицыновской общины. Попадание в объект промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Этой ночью оккупанты также вели огонь за пределами населенного пункта Широковской общины. Пострадавших и разрушений нет.
"В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов в Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.