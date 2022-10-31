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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области два человека получили ранения в результате взрыва мины. Среди пострадавших – мальчик

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Детонация произошла возле села Зеленый Гай Николаевского района
Детонация произошла возле села Зеленый Гай Николаевского района
Фото: EPA

В Николаевской области два человека получили ранения в результате взрыва неразорвавшейся ранее мины. Об этом 30 октября написала в Telegram глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, это произошло 30 октября возле села Зеленый Гай Николаевского района, который постоянно обстреливают российские оккупанты.

"В результате детонирования снаряда, который нашли в поле, ранения получил 19-летний мужчина и 12-летний мальчик. Ребенок доставлен в областную больницу. Состояние тяжелое... взрывная травма, множественные осколочные ранения. Наши врачи сейчас делают все, что от них зависит",  написала Замазеева.

Также она попросила местных жителей быть бдительными, беречь свои жизни и здоровье и в случае обнаружения неизвестного предмета сразу звонить в ГСЧС.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел Украины. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

26 октября глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области погиб спасатель после наезда автомобиля пиротехников на российскую мину. Он призвал жителей региона быть максимально осторожными из-за очень высокой минной опасности в области.

Теги: Россия, Украина, взрыв, ГСЧС, война, больница, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, мины, врачи, мальчик, ребенок, ранение, мужчины, травмы, российские оккупанты, Анна Замазеева
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