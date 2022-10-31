В Николаевской области два человека получили ранения в результате взрыва мины. Среди пострадавших – мальчик

По ее словам, это произошло 30 октября возле села Зеленый Гай Николаевского района, который постоянно обстреливают российские оккупанты.

"В результате детонирования снаряда, который нашли в поле, ранения получил 19-летний мужчина и 12-летний мальчик. Ребенок доставлен в областную больницу. Состояние тяжелое... взрывная травма, множественные осколочные ранения. Наши врачи сейчас делают все, что от них зависит", – написала Замазеева.

Также она попросила местных жителей быть бдительными, беречь свои жизни и здоровье и в случае обнаружения неизвестного предмета сразу звонить в ГСЧС.