В Николаевской области два человека получили ранения в результате взрыва мины. Среди пострадавших – мальчик

По ее словам, это произошло 30 октября возле села Зеленый Гай Николаевского района, который постоянно обстреливают российские оккупанты.
"В результате детонирования снаряда, который нашли в поле, ранения получил 19-летний мужчина и 12-летний мальчик. Ребенок доставлен в областную больницу. Состояние тяжелое... взрывная травма, множественные осколочные ранения. Наши врачи сейчас делают все, что от них зависит", – написала Замазеева.
Также она попросила местных жителей быть бдительными, беречь свои жизни и здоровье и в случае обнаружения неизвестного предмета сразу звонить в ГСЧС.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел Украины. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.
26 октября глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области погиб спасатель после наезда автомобиля пиротехников на российскую мину. Он призвал жителей региона быть максимально осторожными из-за очень высокой минной опасности в области.