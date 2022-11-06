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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, в результате ракетных ударов погибли 149 гражданских – мэр

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С мая Николаев и область подвергается обстрелам и ракетным ударам оккупантов почти ежедневно
С мая Николаев и область подвергается обстрелам и ракетным ударам оккупантов почти ежедневно
Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупационные войска не обстреливали Николаев 44 дня.

Об этом 4 ноября на брифинге сообщил мэр города Александр Сенкевич. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Сенкевича.

"За 255 дней войны Николаев не обстреливали 44 дня, все остальные дни мы под бомбардировками, поэтому люди [переселенцы] здесь не остаются – не чувствуют себя в безопасности и едут дальше. В Николаеве сегодня из 486 тыс. жителей, которых мы регистрировали до войны, мы имеем около 220–230 тыс., – сказал Сенкевич. – Всего в Николаеве на сегодняшний день от ракет погибли 149 гражданских лиц (из них – два ребенка)".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/videos/391554686431470/

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, погибшие, население, брифинг, мэр, российские оккупанты
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