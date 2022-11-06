Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, в результате ракетных ударов погибли 149 гражданских – мэр

Об этом 4 ноября на брифинге сообщил мэр города Александр Сенкевич. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Сенкевича.

"За 255 дней войны Николаев не обстреливали 44 дня, все остальные дни мы под бомбардировками, поэтому люди [переселенцы] здесь не остаются – не чувствуют себя в безопасности и едут дальше. В Николаеве сегодня из 486 тыс. жителей, которых мы регистрировали до войны, мы имеем около 220–230 тыс., – сказал Сенкевич. – Всего в Николаеве на сегодняшний день от ракет погибли 149 гражданских лиц (из них – два ребенка)".

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