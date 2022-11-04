Россияне обстреляли Николаев ракетами С-300

"Разрушено одно складское помещение. Еще на одном возник пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС", – сообщил мэр.

Также повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили. Предварительно, без жертв и пострадавших.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа. После этого местные власти неоднократно сообщали о новых разрушениях в результате обстрелов со стороны российских захватчиков.

Сенкевич отмечал, что за восемь месяцев полномасштабного вторжения России в Украину город не обстреливали всего 40 дней. Оккупанты направляют на Николаев в среднем восемь ракет в день, погибли 148 человек, за помощью к медикам обратились около 800 тяжелораненых мирных жителей.