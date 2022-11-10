Пытки и депортация. Amnesty International обвинила Россию в преступлениях против человечности

Доклад называется "По этапу: незаконное перемещение Россией гражданских лиц в Украине и злоупотребления в процессе фильтрации". Полная его версия доступна на английском языке, краткая – на русском и украинском.

В докладе говорится о том, как российские и подконтрольные России силы насильственно перемещали жителей Украины с оккупированных территорий в районы, которые контролируют военные РФ, или в Россию.

При подготовке доклада сотрудники Amnesty опросили 88 человек, в том числе 48 жителей Мариуполя. Опрошенные украинцы заявили, что российские силы подвергали фильтрации людей, которых насильно перемещали. Некоторых, сказано в докладе, произвольно задерживали, избивали, пытали электрошоком и угрожали казнью. Другим отказывали в пище и воде, многих содержали в опасных условиях и переполненных камерах.

Организация в качестве примера привела историю 11-летнего мальчика из Мариуполя, которого оккупанты разлучили с матерью. Их задержали в середине апреля на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Мать сперва допрашивали, а затем мальчику сообщили, что его увезут. Где находится его мать, неизвестно.

В докладе также подробно рассказывается о насильственном перемещении в Донецк всех 92 человек, находившихся в государственном учреждении для престарелых и инвалидов в Мариуполе. Amnesty International задокументировала несколько случаев, когда пожилые люди из Украины, по-видимому, были помещены в специальные учреждения в России или на оккупированных Россией территориях после того, как они покинули свои дома. Эта практика нарушает права человека и затрудняет для этих людей выезд из России или их воссоединение с членами семьи в Украине или где-либо еще, подчеркивают правозащитники.

Несколько человек рассказали, что когда они оказались на территории России, на них оказывалось давление с целью принудить их подать заявление на получение российского гражданства, или же им заявляли, что их передвижение ограничено.

Amnesty International документально зафиксировала семь случаев, когда люди подвергались пыткам и другим видам жестокого обращения во время содержания под стражей. В одном случае им подверглась 31-летняя женщина, в другом – 17-летний парень, в остальных пяти случаях – мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар отметила, что с начала агрессивной войны против Украины, которая сама по себе является международным преступлением, российские войска неизбирательно нападали на мирных жителей и убивали их.

"Погубили бессчетное количество жизней, разрушили семьи. Никого не пощадили, даже детей. Достойные всяческого осуждения действия России по насильственному перемещению и депортации представляют собой военное преступление. Amnesty International считает, что их следует квалифицировать и расследовать как преступления против человечности", – подчеркнула Калламар.