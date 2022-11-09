"Почти все посылки уничтожены". Во время ночной атаки на Днепр оккупанты ударили по крупному складу "Новой почты"

"К сожалению, четыре сотрудника получили серьезные травмы и находятся в больнице. Все заботы, заботу и расходы по лечению и реабилитации наших коллег – взяли под свой контроль", – сказано в сообщении.
В компании рассказали, что помещение депо получило значительные повреждения.
"Оборудование и почти все посылки, которые находились в помещении, уничтожены. В скором времени мы свяжемся с каждым клиентом, чья посылка сгорела, чтобы предоставить информацию о компенсации", – пообещали в "Новой почте".
Уцелевшие посылки будут доставлены вовремя, добавили в компании.
В ночь с 8-го на 9 ноября войска России атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, сообщил глава областного совета Николай Лукашук. По его словам, БПЛА оккупантов попали в логистическое предприятие. В результате есть пострадавшие: работники ГСЧС вытащили из-под завалов четырех человек, они находятся в больнице. Спасатели также потушили пожар, охвативший около 3 тыс. м².
Председатель областной военной администрации Валентин Резниченко позже написал в Facebook, что этот прилет произошел в Днепре.