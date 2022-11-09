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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Почти все посылки уничтожены". Во время ночной атаки на Днепр оккупанты ударили по крупному складу "Новой почты"

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Депо "Новой почты" в Днепре пострадало в результате атаки дронов-камикадзе
Депо "Новой почты" в Днепре пострадало в результате атаки дронов-камикадзе
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 9 ноября нанесли удар дронами-камикадзе по логистическому депо "Новой почты" в Днепре. Об этом 9 ноября в Facebook сообщила пресс-служба компании.

"К сожалению, четыре сотрудника получили серьезные травмы и находятся в больнице. Все заботы, заботу и расходы по лечению и реабилитации наших коллег – взяли под свой контроль", – сказано в сообщении.

В компании рассказали, что помещение депо получило значительные повреждения.

"Оборудование и почти все посылки, которые находились в помещении, уничтожены. В скором времени мы свяжемся с каждым клиентом, чья посылка сгорела, чтобы предоставить информацию о компенсации", – пообещали в "Новой почте".

Уцелевшие посылки будут доставлены вовремя, добавили в компании.

https://www.facebook.com/nova.poshta.official/posts/pfbid02Y6YMGzFYWCGvYgouxHxPopSxg6epFbV2UhRVxs8oELN2QTUpumAkhAtFZ9K7pEPSl

Контекст:

В ночь с 8-го на 9 ноября войска России атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, сообщил  глава областного совета Николай Лукашук. По его словам, БПЛА оккупантов попали в логистическое предприятие. В результате есть пострадавшие: работники ГСЧС вытащили из-под завалов четырех человек, они находятся в больнице. Спасатели также потушили пожар, охвативший около 3 тыс. м².

Председатель областной военной администрации Валентин Резниченко позже написал в Facebook, что этот прилет произошел в Днепре. 

Теги: Россия, Днепр, Новая почта, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, компенсация, российские оккупанты, компании, дрон-камикадзе
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