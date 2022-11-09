"Почти все посылки уничтожены". Во время ночной атаки на Днепр оккупанты ударили по крупному складу "Новой почты"

"К сожалению, четыре сотрудника получили серьезные травмы и находятся в больнице. Все заботы, заботу и расходы по лечению и реабилитации наших коллег – взяли под свой контроль", – сказано в сообщении.

В компании рассказали, что помещение депо получило значительные повреждения.

"Оборудование и почти все посылки, которые находились в помещении, уничтожены. В скором времени мы свяжемся с каждым клиентом, чья посылка сгорела, чтобы предоставить информацию о компенсации", – пообещали в "Новой почте".

Уцелевшие посылки будут доставлены вовремя, добавили в компании.