Ночью россияне атаковали дронами две общины Днепропетровской области. Разрушены десятки зданий, газопровод и электросети – облсовет

В Мировской общине обстрелами РСЗО разрушены около 30 жилых домов и хозяйственных сооружений Фото: Микола Лукашук / Telegram

По его словам, БПЛА оккупантов попали в логистическое предприятие. В результате есть пострадавшие: работники ГСЧС вытащили из-под завалов четырех человек, они находятся в больнице.

Спасатели также потушили пожар, охвативший около 3 тыс. м².

"Пять дронов нашим силам ПВО удалось успешно ликвидировать. Спасибо защитникам неба!" – написал Лукашук.

Он также сообщил, что в Никопольском районе россияне ударами тяжелой артиллерии по Марганецкой территориальной громаде повредили здание предприятия и три частных дома.

В Мировской общине обстрелами РСЗО разрушены около тридцати жилых домов и хозяйственных сооружений. Там также поврежден, газопровод и электросети, написал Лукашук.