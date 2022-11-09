Ночью россияне атаковали дронами две общины Днепропетровской области. Разрушены десятки зданий, газопровод и электросети – облсовет

По его словам, БПЛА оккупантов попали в логистическое предприятие. В результате есть пострадавшие: работники ГСЧС вытащили из-под завалов четырех человек, они находятся в больнице.
Спасатели также потушили пожар, охвативший около 3 тыс. м².
"Пять дронов нашим силам ПВО удалось успешно ликвидировать. Спасибо защитникам неба!" – написал Лукашук.
Он также сообщил, что в Никопольском районе россияне ударами тяжелой артиллерии по Марганецкой территориальной громаде повредили здание предприятия и три частных дома.
В Мировской общине обстрелами РСЗО разрушены около тридцати жилых домов и хозяйственных сооружений. Там также поврежден, газопровод и электросети, написал Лукашук.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.