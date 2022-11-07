Россияне ночью обстреляли из "Градов" две общины Днепропетровской области

"Ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам– Мировской и Марганецкой", – написал он.

В остальных районах ночь прошла с воздушными тревогами, но без чрезвычайных ситуаций.

По словам Резниченко, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.