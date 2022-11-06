Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Мировскую общину Днепропетровской области, ранили девятилетнюю девочку – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Вечером россияне снова накрыли огнем Никопольский район. Били из тяжелой артиллерии по Мировской общине. Ранили девятилетнюю девочку. Вражеский снаряд попал в жилой дом. Ребенок в больнице", – написал руководитель ОВА.

По словам главы Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгения Евтушенко, девочка получила осколочные ранения.

"Сейчас ее состояние стабильное", – отметил руководитель РВА в Telegram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.