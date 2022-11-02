Ночью россияне ударили из РСЗО по Никополю

Резниченко сообщил о новых атаках на Днепропетровскую область Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Ночью и утром россияне снова терроризировали Никопольщину. Ударили из РСЗО по Никополю и Красногригорьевской общине", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

"В других районах, благодаря нашим военным, ночь прошла без прилетов и на эту минуту спокойно", – отметил Резниченко.

Также оккупанты ночью выпустили по Днепропетровской области шесть дронов-камикадзе, но их сбила украинская ПВО.