Ночью россияне ударили из РСЗО по Никополю

"Ночью и утром россияне снова терроризировали Никопольщину. Ударили из РСЗО по Никополю и Красногригорьевской общине", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.
"В других районах, благодаря нашим военным, ночь прошла без прилетов и на эту минуту спокойно", – отметил Резниченко.
Также оккупанты ночью выпустили по Днепропетровской области шесть дронов-камикадзе, но их сбила украинская ПВО.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.