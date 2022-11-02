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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью россияне ударили из РСЗО по Никополю

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Резниченко сообщил о новых атаках на Днепропетровскую область
Резниченко сообщил о новых атаках на Днепропетровскую область
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

В Днепропетровской области ночью россияне обстреливали Никополь и Красногригорьевскую общину. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночью и утром россияне снова терроризировали Никопольщину. Ударили из РСЗО по Никополю и Красногригорьевской общине", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

"В других районах, благодаря нашим военным, ночь прошла без прилетов и на эту минуту спокойно", – отметил Резниченко.

Также оккупанты ночью выпустили по Днепропетровской области шесть дронов-камикадзе, но их сбила украинская ПВО. 

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровская область, РСЗО, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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