Ночью оккупанты обстреливали Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

Из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии оккупанты стреляли по Никопольской и Марганецкой общинам. По предварительной информации, пострадавших нет.
"В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе повреждены 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка. В Марганецкой общине обстрелы повредили линию электропередачи и обесточили насосную станцию водоканала. Более 40 тыс. семей остались без воды, более 10 тыс. – без света", – написал глава ОВА.
По его словам, энергетики работали всю ночь и все починили.
"Люди со светом. Насосная станция приступила к работе. Вода вскоре вернется в дома", – заявил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.