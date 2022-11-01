Ночью оккупанты обстреливали Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

Оккупанты ночью обстреляли две общины в Днепропетровской области Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии оккупанты стреляли по Никопольской и Марганецкой общинам. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе повреждены 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка. В Марганецкой общине обстрелы повредили линию электропередачи и обесточили насосную станцию водоканала. Более 40 тыс. семей остались без воды, более 10 тыс. – без света", – написал глава ОВА.

По его словам, энергетики работали всю ночь и все починили.

"Люди со светом. Насосная станция приступила к работе. Вода вскоре вернется в дома", – заявил Резниченко.

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