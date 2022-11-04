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"ПВО круто поработала". Оккупанты атаковали Никопольский район артиллерией, там сбили восемь Shahed-136 – ОВА

Силы ПВО сбили восемь дронов-камикадзе в Днепропетровской области этой ночью
Силы ПВО сбили восемь дронов-камикадзе в Днепропетровской области этой ночью
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Ночью 4 ноября в Никопольском районе Днепропетровской области сбили восемь российских дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"Наша ПВО круто поработала этой ночью. Приземлила восемь вражеских Shahed. Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Никопольском районе. Классная работа!" – написал он. 

По словам Резниченко, также оккупанты атаковали Никопольский район из артиллерии. 

"Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией четыре общины – Никопольскую, Мировскую, Червоногригоровскую и Марганецккую. Обошлось без пострадавших. В Червоногригоровской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач. В других районах ночью кричала сирена, но обошлось без вражеских ударов и на эту минуту спокойно", – добавил он. 

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепропетровская область, ПВО, беспилотники, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, Марганец, российские оккупанты
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