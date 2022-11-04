"ПВО круто поработала". Оккупанты атаковали Никопольский район артиллерией, там сбили восемь Shahed-136 – ОВА

"Наша ПВО круто поработала этой ночью. Приземлила восемь вражеских Shahed. Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Никопольском районе. Классная работа!" – написал он.
По словам Резниченко, также оккупанты атаковали Никопольский район из артиллерии.
"Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией четыре общины – Никопольскую, Мировскую, Червоногригоровскую и Марганецккую. Обошлось без пострадавших. В Червоногригоровской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач. В других районах ночью кричала сирена, но обошлось без вражеских ударов и на эту минуту спокойно", – добавил он.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.