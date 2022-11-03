ВСУ сбили четыре дрона-камикадзе над Днепропетровской областью, в Павлограде есть прилет – Резниченко

После обстрела в Днепропетровской области возник пожар Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Защитники воздушного командования "Восток" уничтожили над областью четыре дрона-камикадзе Shahed-136. Сбили их над Никопольским районом", – написал Резниченко.

Он добавил, что оккупанты нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате объекты получили серьезные разрушения. Работают все необходимые службы.

В Павлограде есть "прилет" по промышленному предприятию. По информации главы ОВА, здесь продолжаются восстановительные работы.

В Никопольском районе оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерией Никопольскую и Марганецкую общины.

"В результате обстрелов в Никополе загорелась автозаправка. Пожар был ликвидирован. Снаряды повредили жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие", – написал Резниченко.

В Марганецкой общине в результате без света остались более 1 тыс. семей, энергетики уже чинят линии.

"К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых", – отметил глава ОВА.