ВСУ сбили четыре дрона-камикадзе над Днепропетровской областью, в Павлограде есть прилет – Резниченко

"Защитники воздушного командования "Восток" уничтожили над областью четыре дрона-камикадзе Shahed-136. Сбили их над Никопольским районом", – написал Резниченко.
Он добавил, что оккупанты нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате объекты получили серьезные разрушения. Работают все необходимые службы.
В Павлограде есть "прилет" по промышленному предприятию. По информации главы ОВА, здесь продолжаются восстановительные работы.
В Никопольском районе оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерией Никопольскую и Марганецкую общины.
"В результате обстрелов в Никополе загорелась автозаправка. Пожар был ликвидирован. Снаряды повредили жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие", – написал Резниченко.
В Марганецкой общине в результате без света остались более 1 тыс. семей, энергетики уже чинят линии.
"К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых", – отметил глава ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.