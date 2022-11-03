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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили четыре дрона-камикадзе над Днепропетровской областью, в Павлограде есть прилет – Резниченко

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После обстрела в Днепропетровской области возник пожар
После обстрела в Днепропетровской области возник пожар
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 3 ноября в районе Никополя Днепропетровской области силы обороны Украины сбили четыре вражеских барражирующих боеприпаса, сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Защитники воздушного командования "Восток" уничтожили над областью четыре дрона-камикадзе Shahed-136. Сбили их над Никопольским районом", – написал Резниченко.

Он добавил, что оккупанты нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате объекты получили серьезные разрушения. Работают все необходимые службы.

В Павлограде есть "прилет" по промышленному предприятию. По информации главы ОВА, здесь продолжаются восстановительные работы.

В Никопольском районе оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерией Никопольскую и Марганецкую общины.

"В результате обстрелов в Никополе загорелась автозаправка. Пожар был ликвидирован. Снаряды повредили жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие", – написал Резниченко.

В Марганецкой общине в результате без света остались более 1 тыс. семей, энергетики уже чинят линии.

"К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Украина, пожар, Вооруженные силы Украины, Днепр, Павлоград, артиллерия, беспилотники, Никополь, ВСУ, Валентин Резниченко, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, Энергодар, разрушения, инфраструктура, Марганец, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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