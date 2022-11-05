Ночью россияне обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии – глава Днепропетровской ОВА

По его словам, россияне вели обстрелы из временно оккупированного Энергодара по трем общинам – Червоногригорьевской, Марганецкой и Никопольской.

"Больше всего досталось Никополю. На ночной город враг направил около 40 снарядов. Возникои два пожара. Пожарные пламя уже утихомирили. Повреждены полтора десятка многоэтажных и частных домов, хозяйственные сооружения и газопровод. Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество", – говорится в сообщении.

Резниченко отметил, что пострадавших нет.

Также глава ОВА сообщил, что в Синельниковском районе сбили российский беспилотник иранского производства Shahed-136.