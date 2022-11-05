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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью россияне обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии – глава Днепропетровской ОВА

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Резниченко сообщил, что вследствие обстрела никто не пострадал
Резниченко сообщил, что вследствие обстрела никто не пострадал
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 5 ноября российские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, россияне вели обстрелы из временно оккупированного Энергодара по трем общинам – Червоногригорьевской, Марганецкой и Никопольской.

"Больше всего досталось Никополю. На ночной город враг направил около 40 снарядов. Возникои два пожара. Пожарные пламя уже утихомирили. Повреждены полтора десятка многоэтажных и частных домов, хозяйственные сооружения и газопровод. Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество", – говорится в сообщении.

Резниченко отметил, что пострадавших нет.

Также глава ОВА сообщил, что в Синельниковском районе сбили российский беспилотник иранского производства Shahed-136.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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