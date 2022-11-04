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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью украинская ПВО сбила девять Shahed-136, один из них залетел во Львовскую область

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Россия в войне против Украины использует несколько типов иранских дронов. Shahed-136 оккупанты маркируют как "Герань-2"
Россия в войне против Украины использует несколько типов иранских дронов. Shahed-136 оккупанты маркируют как "Герань-2"
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram (архив)

В ночь с 3-го на 4 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили девять дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атаковала регионы страны.

Об этом пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировал в Facebook. 

Атака велась с восточного направления, говорится в релизе.

Восемь дронов военнослужащие воздушного командования "Восток" "приземлили" в Никопольском районе Днепропетровской области, информировали местные власти.

Еще один, как сообщили в ВС ВСУ, был сбит силами ПВО воздушного командования "Запад". 

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0xi2MuQB3wMy58Kdqkd2md65dnboSsaKritFg7WsRtt1Puj82EmuGFCL83rsWFzMWl

Этот девятый дрон залетел во Львовскую область, где и был сбит, уточнил глава областной военной администрации Максим Козицкий. 

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе

По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. К примеру, за сутки 26 октября ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Тегеран потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

Зеленский обвинил Иран во лжи. В МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО. За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепропетровская область, ПВО, Львовская область, беспилотники, война России против Украины, Максим Козицкий
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