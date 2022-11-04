Ночью украинская ПВО сбила девять Shahed-136, один из них залетел во Львовскую область

Россия в войне против Украины использует несколько типов иранских дронов. Shahed-136 оккупанты маркируют как "Герань-2" Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram (архив)

Об этом пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировал в Facebook.

Атака велась с восточного направления, говорится в релизе.

Восемь дронов военнослужащие воздушного командования "Восток" "приземлили" в Никопольском районе Днепропетровской области, информировали местные власти.

Еще один, как сообщили в ВС ВСУ, был сбит силами ПВО воздушного командования "Запад".

Этот девятый дрон залетел во Львовскую область, где и был сбит, уточнил глава областной военной администрации Максим Козицкий.