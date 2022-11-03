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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Делает много нервов на передке". Аэроразведчик показал остатки редкого дрона РФ

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Украинские военные сбили дрон "Элерон-3СВ"
Украинские военные сбили дрон "Элерон-3СВ"
Скриншот: Роберт Бровди / Facebook

Украинские военные сбили дорогой российский дрон-разведчик "Элерон-3СВ". Об этом сообщил командир отдельной группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди (позывной Мадяр) на своей странице в Facebook 3 ноября.

"Это сбитый вражеский беспилотник Элерон; широко применяется врагом для осуществления аэроразведки. Обычно есть в распоряжении каждого вражеского ВОПа (взводного опорного пункта), поэтому делает много нервов на передке, ведь позволяет оператору выявлять объекты разведки в режиме реального времени и определять точные координаты с передачей их на наземный пульт оператора по спутниковой системе глонасс", – сообщил Бровди.

Он отметил, что теперь военные планируют разобрать дрон и изучить его.

https://www.facebook.com/100004808732741/videos/529770791873166/

Как написал в Twitter журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке, на видео изображен БПЛА стоимостью около 150 тыс. ($146 тыс.).

Модель производит российское предприятие "ЭНИКС", расположенное в Казани. Российские военные используют его для ведения разведки, наблюдения, аэрофотосъемки, обнаружения засад, а также корректировки артиллерийского огня на территории Украины, передает "Фокус".

Беспилотный аппарат построен по схеме "летающее крыло", оснащен электродвигателем и двумя направленными вниз килями. Он имеет гиростабилизированный подвес для полезной нагрузки, что позволяет нести оптическую камеру, тепловизор, станцию радиотехнической разведки и генератор помех.

Характеристики дрона "Элерон-3СВ":

  • Длина: 0,635 м
  • Размах крыла: 1,47м
  • Максимальный взлетный вес: 3,5 кг
  • Максимальный вес полезной нагрузки: до 0,5 кг
  • Скорость: от 70 до 130 км/ч
  • Продолжительность полета: до 2 часов
  • Высота полета: до 3 км.
  • Максимальная высота полета: до 5 км
  • Дальность связи с оператором: 25 км
  • Дальность работы в автономном режиме: 50 км
  • Диапазон температур: от –40 до +50 градусов.

ВСУ нечасто удается сбивать такие дроны, однако в октябре украинские военные захватили "Элерон-3" с помощью антидроновой пушки EDM4S Sky Wiper. Благодаря передовой технологии им удалось приземлить аппарат в целости и сохранности.

В августе ВСУ впервые сбили российский дрон "Элерон Т28МЭ". Это еще одна модификация модели "Элерон-3" с большим потолком высоты и дальности полета.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида БПЛА иранского производства  – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2"По данным начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия заказала у Ирана около 1700 дронов.

 Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.

В "Укроборонпроме" сообщили 1 ноября, что в Вооруженные силы Украины скоро поступят разработанные украинскими конструкторами беспилотные летательные аппараты.

Теги: Россия, военные, беспилотники, война России против Украины
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