"Делает много нервов на передке". Аэроразведчик показал остатки редкого дрона РФ

"Это сбитый вражеский беспилотник Элерон; широко применяется врагом для осуществления аэроразведки. Обычно есть в распоряжении каждого вражеского ВОПа (взводного опорного пункта), поэтому делает много нервов на передке, ведь позволяет оператору выявлять объекты разведки в режиме реального времени и определять точные координаты с передачей их на наземный пульт оператора по спутниковой системе глонасс", – сообщил Бровди.
Он отметил, что теперь военные планируют разобрать дрон и изучить его.
Как написал в Twitter журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке, на видео изображен БПЛА стоимостью около €150 тыс. ($146 тыс.).
The Ukrainian army shot down a Russian Eleron-3SV drone, price around 150.000€.— Julian Röpcke * (@JulianRoepcke) November 2, 2022
It was collected for further study of the "Russian" technique. pic.twitter.com/6fpugQtxC7
Модель производит российское предприятие "ЭНИКС", расположенное в Казани. Российские военные используют его для ведения разведки, наблюдения, аэрофотосъемки, обнаружения засад, а также корректировки артиллерийского огня на территории Украины, передает "Фокус".
Беспилотный аппарат построен по схеме "летающее крыло", оснащен электродвигателем и двумя направленными вниз килями. Он имеет гиростабилизированный подвес для полезной нагрузки, что позволяет нести оптическую камеру, тепловизор, станцию радиотехнической разведки и генератор помех.
Характеристики дрона "Элерон-3СВ":
ВСУ нечасто удается сбивать такие дроны, однако в октябре украинские военные захватили "Элерон-3" с помощью антидроновой пушки EDM4S Sky Wiper. Благодаря передовой технологии им удалось приземлить аппарат в целости и сохранности.
В августе ВСУ впервые сбили российский дрон "Элерон Т28МЭ". Это еще одна модификация модели "Элерон-3" с большим потолком высоты и дальности полета.
Россия применяет в Украине как минимум два вида БПЛА иранского производства – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2". По данным начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия заказала у Ирана около 1700 дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.
В "Укроборонпроме" сообщили 1 ноября, что в Вооруженные силы Украины скоро поступят разработанные украинскими конструкторами беспилотные летательные аппараты.