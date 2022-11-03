"Делает много нервов на передке". Аэроразведчик показал остатки редкого дрона РФ

"Это сбитый вражеский беспилотник Элерон; широко применяется врагом для осуществления аэроразведки. Обычно есть в распоряжении каждого вражеского ВОПа (взводного опорного пункта), поэтому делает много нервов на передке, ведь позволяет оператору выявлять объекты разведки в режиме реального времени и определять точные координаты с передачей их на наземный пульт оператора по спутниковой системе глонасс", – сообщил Бровди.

Он отметил, что теперь военные планируют разобрать дрон и изучить его.

Как написал в Twitter журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке, на видео изображен БПЛА стоимостью около €150 тыс. ($146 тыс.).

The Ukrainian army shot down a Russian Eleron-3SV drone, price around 150.000€.

It was collected for further study of the "Russian" technique. pic.twitter.com/6fpugQtxC7 — Julian Röpcke * (@JulianRoepcke) November 2, 2022

Модель производит российское предприятие "ЭНИКС", расположенное в Казани. Российские военные используют его для ведения разведки, наблюдения, аэрофотосъемки, обнаружения засад, а также корректировки артиллерийского огня на территории Украины, передает "Фокус".

Беспилотный аппарат построен по схеме "летающее крыло", оснащен электродвигателем и двумя направленными вниз килями. Он имеет гиростабилизированный подвес для полезной нагрузки, что позволяет нести оптическую камеру, тепловизор, станцию радиотехнической разведки и генератор помех.

Характеристики дрона "Элерон-3СВ":

Длина: 0,635 м

Размах крыла: 1,47м

Максимальный взлетный вес: 3,5 кг

Максимальный вес полезной нагрузки: до 0,5 кг

Скорость: от 70 до 130 км/ч

Продолжительность полета: до 2 часов

Высота полета: до 3 км.

Максимальная высота полета: до 5 км

Дальность связи с оператором: 25 км

Дальность работы в автономном режиме: 50 км

Диапазон температур: от –40 до +50 градусов.

ВСУ нечасто удается сбивать такие дроны, однако в октябре украинские военные захватили "Элерон-3" с помощью антидроновой пушки EDM4S Sky Wiper. Благодаря передовой технологии им удалось приземлить аппарат в целости и сохранности.

В августе ВСУ впервые сбили российский дрон "Элерон Т28МЭ". Это еще одна модификация модели "Элерон-3" с большим потолком высоты и дальности полета.