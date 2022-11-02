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Украинские дроны-камикадзе, способные нести до 75 кг взрывчатки, уже проходят испытания и попадут к ВСУ конца года – Укроборонпром

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Представитель "Укроборонпрома": Разработать отечественный БПЛА поручил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Представитель "Укроборонпрома": Разработать отечественный БПЛА поручил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Скриншот: Укрінформ / Youtube

Беспилотные летательные аппараты, разработанные украинскими конструкторами, скоро поступят в Вооруженные силы Украины. Об этом менеджер ГК "Укроборонпром" Олег Болдырев 1 ноября сообщил на брифинге, который "Медиацентр Украина – Укринформ" транслировал в Youtube.

По его словам, испытания образцов отечественного дрона уже успешно проведены. Он может нести до 75 кг боевого заряда.

"Она уже взлетела, она уже села… Это тяжелая машина, более 200 кг взлетного веса. Это разработка, которая отвечает задачам, которые были поставлены нам [главнокомандующим ВСУ] Валерием Залужным еще в начале августа. Тогда был поставлен перечень задач по комплексу, одна из них была такой. Думаю, что до нового года мы его презентуем и покажем ВСУ. Как нашему пока единственному заказчику", – анонсировал он.

Болдырев подчеркнул, что Россия в последние годы не смогла разработать ни одного современного БПЛА. Именно поэтому заказывает дроны Shahed иранского производства, с которым связано несколько мифов.

"Первый миф – иранские дроны сделаны "из грязи и палок". Это не так. Эти дроны на самом деле производились в течение шесть лет. Второй миф – это дешевое оружие... Это не так дорого, как баллистическая ракета, но точно не дешево. Третье – любой человек в гараже может сделать такой беспилотник. Это тоже не так, потому что Россия использовала бы их с первого дня и не покупала бы у Ирана", – рассказал специалист "Укроборонпрома".

Контекст:

О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. Как заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.

Теги: Россия, Иран, Укроборонпром, военная техника, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
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