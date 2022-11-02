Украинские дроны-камикадзе, способные нести до 75 кг взрывчатки, уже проходят испытания и попадут к ВСУ конца года – Укроборонпром

По его словам, испытания образцов отечественного дрона уже успешно проведены. Он может нести до 75 кг боевого заряда.

"Она уже взлетела, она уже села… Это тяжелая машина, более 200 кг взлетного веса. Это разработка, которая отвечает задачам, которые были поставлены нам [главнокомандующим ВСУ] Валерием Залужным еще в начале августа. Тогда был поставлен перечень задач по комплексу, одна из них была такой. Думаю, что до нового года мы его презентуем и покажем ВСУ. Как нашему пока единственному заказчику", – анонсировал он.

Болдырев подчеркнул, что Россия в последние годы не смогла разработать ни одного современного БПЛА. Именно поэтому заказывает дроны Shahed иранского производства, с которым связано несколько мифов.

"Первый миф – иранские дроны сделаны "из грязи и палок". Это не так. Эти дроны на самом деле производились в течение шесть лет. Второй миф – это дешевое оружие... Это не так дорого, как баллистическая ракета, но точно не дешево. Третье – любой человек в гараже может сделать такой беспилотник. Это тоже не так, потому что Россия использовала бы их с первого дня и не покупала бы у Ирана", – рассказал специалист "Укроборонпрома".