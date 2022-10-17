В "Укроборонпроме" намекнули на разработку украинского ударного дрона дальностью 1 тыс. км

В "Укроборонпроме" заявили, что, хотя концерн практически ничего не рассказывает публично, "это "ничего" успешно работает на поле боя" Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

"Дальность – 1 тыс. км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – говорится в сообщении.

В концерне не уточнили, о характеристиках какого именно вооружения идет речь, но в сообщении упомянута атака по Киеву утром 17 октября иранскими беспилотниками Shahed-136 (российские оккупанты маркируют их как "Герань-2").

"Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. "Укроборонпром" работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" то и дело проходит успешные испытания", – заявили в пресс-службе концерна.

26 августа "Укроборонпром" и Генштаб ВСУ приняли программу развития производства дронов в Украине.