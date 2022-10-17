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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Укроборонпроме" намекнули на разработку украинского ударного дрона дальностью 1 тыс. км

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В "Укроборонпроме" заявили, что, хотя концерн практически ничего не рассказывает публично, "это "ничего" успешно работает на поле боя"
В "Укроборонпроме" заявили, что, хотя концерн практически ничего не рассказывает публично, "это "ничего" успешно работает на поле боя"
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

В госконцерне "Укроборонпром" анонсировали появление ударного беспилотника, который будет способен поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км. Фрагмент фото опубликован в Facebook концерна 17 октября, после массированной атаки оккупантов.

"Дальность – 1 тыс. км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – говорится в сообщении.

В концерне не уточнили, о характеристиках какого именно вооружения идет речь, но в сообщении упомянута атака по Киеву утром 17 октября иранскими беспилотниками Shahed-136 (российские оккупанты маркируют их как "Герань-2").

"Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. "Укроборонпром" работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" то и дело проходит успешные испытания", – заявили в пресс-службе концерна. 

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/pfbid06ymw2XuqPV1tJ2YoMywWTDWdzw83MjkzjqiWRfz3QKyZFS7sPQepCNDe3gNt46kRl

26 августа "Укроборонпром" и Генштаб ВСУ приняли программу развития производства дронов в Украине. 

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Теги: оружие, Укроборонпром, вооружение, беспилотники, война России против Украины, госконцерн
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