В "Укроборонпроме" намекнули на разработку украинского ударного дрона дальностью 1 тыс. км

"Дальность – 1 тыс. км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – говорится в сообщении.
В концерне не уточнили, о характеристиках какого именно вооружения идет речь, но в сообщении упомянута атака по Киеву утром 17 октября иранскими беспилотниками Shahed-136 (российские оккупанты маркируют их как "Герань-2").
"Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. "Укроборонпром" работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" то и дело проходит успешные испытания", – заявили в пресс-службе концерна.
26 августа "Укроборонпром" и Генштаб ВСУ приняли программу развития производства дронов в Украине.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.