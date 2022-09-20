"Укроборонпром" вместе со страной – членом НАТО строит боеприпасный завод

Отмечается, что это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого были достигнуты международные договоренности и заключен соответствующий договор.
При этом в концерне не рассказали о стране – члене НАТО и не раскрыли какие-либо детали о строительстве завода.
Кроме этого, в "Укроборонпроме" заявили, что предприятия государственного ОПК работают круглосуточно над производством, модернизацией и восстановлением требуемого вооружения для ВСУ. Так, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предприятия концерна передали ВСУ в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за весь 2021 год.
16 августа "Укроборонпром" создал центр по техобслуживанию и ремонту иностранного вооружения и техники. Он получил название Международный инженерный центр, или "МІЦь".
26 августа "Укроборонпром" совместно с Генштабом Вооруженных сил Украины разработали программу развития беспилотных систем.