"Ребенок сильно напуган". В Днепропетровской ОВА рассказали о состоянии девочки, раненой во время обстрела, и сообщили о новых ударах РФ

Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.
"Девятилетняя девочка, которую накануне вечером ранили россияне, в больнице под наблюдением медиков. Угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как среднее. Ребенок сильно напуган обстрелом и ранением", – рассказал он.
Ночью оккупанты снова обстреляли Никопольский район, нанесли восемь ударов из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии, проинформировал Резниченко.
"В Мировской общине изуродованы с полдесятка частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и газопроводы. В самом Никополе снаряды зацепили несколько домов – многоэтажных и частных. Повредили мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач. В других районах кричали сирены, извещая об угрозе вражеских атак. Но прошло без обстрелов и в эту минуту спокойно", – добавил он.
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Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.