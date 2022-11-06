"Ребенок сильно напуган". В Днепропетровской ОВА рассказали о состоянии девочки, раненой во время обстрела, и сообщили о новых ударах РФ

Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"Девятилетняя девочка, которую накануне вечером ранили россияне, в больнице под наблюдением медиков. Угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как среднее. Ребенок сильно напуган обстрелом и ранением", – рассказал он.

Ночью оккупанты снова обстреляли Никопольский район, нанесли восемь ударов из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии, проинформировал Резниченко.

"В Мировской общине изуродованы с полдесятка частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и газопроводы. В самом Никополе снаряды зацепили несколько домов – многоэтажных и частных. Повредили мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач. В других районах кричали сирены, извещая об угрозе вражеских атак. Но прошло без обстрелов и в эту минуту спокойно", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)