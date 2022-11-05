В Одесской области за $4500 незаконно переправляли в Молдову уклонистов. Организаторов канала разоблачили пограничники

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий Фото: МВС України / Facebook

Об этом 5 ноября в Facebook сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что при реализации оперативной информации на окраине села Горячевка Одесской области пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые планировали пересечь границу с Молдовой.

"Выяснилось, что 36-летний местный житель помогал военнообязанному 22-летнему жителю Днепропетровской области, незаконно пересечь границу. Как стало известно, молодой человек связался с организатором перемещения через группу в соцсетях", – говорится в сообщении.

Ему пообещали помочь пересечь границу Украины за $4500, рассказали в МВД.

Указывается, что уклонист прибыл из Одессы в приграничный район, переправщик прятал его несколько часов в подвале своего дома. После инструктажа он указал молодому человеку направление движения, однако реализовать задумку помешали пограничники, подчеркнули в МВД.

"Также в ходе дальнейшей проверки правоохранители установили еще двух человек, жителей села Соболевка Подольского района, которые, скорее всего, причастны к переправке жителя Днепропетровской области", – сказано в сообщении.

Двум организаторам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).