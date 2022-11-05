В Одесской области за $4500 незаконно переправляли в Молдову уклонистов. Организаторов канала разоблачили пограничники

Об этом 5 ноября в Facebook сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что при реализации оперативной информации на окраине села Горячевка Одесской области пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые планировали пересечь границу с Молдовой.
"Выяснилось, что 36-летний местный житель помогал военнообязанному 22-летнему жителю Днепропетровской области, незаконно пересечь границу. Как стало известно, молодой человек связался с организатором перемещения через группу в соцсетях", – говорится в сообщении.
Ему пообещали помочь пересечь границу Украины за $4500, рассказали в МВД.
Указывается, что уклонист прибыл из Одессы в приграничный район, переправщик прятал его несколько часов в подвале своего дома. После инструктажа он указал молодому человеку направление движения, однако реализовать задумку помешали пограничники, подчеркнули в МВД.
"Также в ходе дальнейшей проверки правоохранители установили еще двух человек, жителей села Соболевка Подольского района, которые, скорее всего, причастны к переправке жителя Днепропетровской области", – сказано в сообщении.
Двум организаторам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.