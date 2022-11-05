ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Одесской области за $4500 незаконно переправляли в Молдову уклонистов. Организаторов канала разоблачили пограничники

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18 60 лет, кроме особо оговоренных условий
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий
Фото: МВС України / Facebook

Пограничники Подольского отряда совместно с представителями миграционной полиции разоблачили группу лиц, незаконно переправлявших граждан Украины за границу.

Об этом 5 ноября в Facebook сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что при реализации оперативной информации на окраине села Горячевка Одесской области пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые планировали пересечь границу с Молдовой.

"Выяснилось, что 36-летний местный житель помогал военнообязанному 22-летнему жителю Днепропетровской области, незаконно пересечь границу. Как стало известно, молодой человек связался с организатором перемещения через группу в соцсетях", – говорится в сообщении.

Ему пообещали помочь пересечь границу Украины за $4500, рассказали в МВД.

Указывается, что уклонист прибыл из Одессы в приграничный район, переправщик прятал его несколько часов в подвале своего дома. После инструктажа он указал молодому человеку направление движения, однако реализовать задумку помешали пограничники, подчеркнули в МВД.

"Также в ходе дальнейшей проверки правоохранители установили еще двух человек, жителей села Соболевка Подольского района, которые, скорее всего, причастны к переправке жителя Днепропетровской области", – сказано в сообщении.

Двум организаторам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/pfbid02q6vbbJpULkZ7YqEsb4gcGGbfbvu2Bc8z5An5xBW7SDM92cK4XC1u3v1jM6FEk8Tzl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: МВД, Молдова, миграция, граница, Госпогранслужба, Днепропетровская область, пограничники, запрет, военное положение, Одесская область, переправа, нарушители, подозрение, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (70208)
2
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (51588)
3
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (44427)
4
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой (36143)
5
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается (32274)
6
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ (30184)
7
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (29948)
8
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет (24074)
 
 
 
 