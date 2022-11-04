СБУ ликвидировала канал выезда уклонистов за границу, которым воспользовался один из полтавских депутатов

В СБУ заявили о задержании более 10 организаторов нелегального выезда за границу Фото: Служба безпеки України / Telegram

В службе заявили о задержании более 10 организаторов нелегального выезда за границу, которые за деньги предлагали военнообязанным уехать под видом волонтеров. Стоимость таких услуг, по информации СБУ, составляла от $3 тыс. и выше, сумма зависела от срочности выезда и социального положения клиента.

Также было установлено, что такими услугами воспользовался один из полтавских депутатов.

По данным следствия, в состав группировки на Волыни, которая специализировалась на нелегальной переправке граждан через границу и была обезврежена, входили шесть местных жителей.

"Оформляя" незаконно своих клиентов как водителей в электронной системе "Шлях", они подготовили несколько автомобилей для их нелегального вывоза в ЕС. По имеющейся информации, дельцы переправили за пределы Украины до 100 человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ ликвидировала еще один канал в Прикарпатье. Его организовали, по информации службы, трое жителей Ивано-Франковской и Львовской областей, которые выдавали фиктивные документы участников несуществующих благотворительных фондов. СБУ задержала их при попытке "сопровождения" через границу пяти человек.

Семерым фигурантам сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.