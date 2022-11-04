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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ ликвидировала канал выезда уклонистов за границу, которым воспользовался один из полтавских депутатов

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В СБУ заявили о задержании более 10 организаторов нелегального выезда за границу
В СБУ заявили о задержании более 10 организаторов нелегального выезда за границу
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины заблокировала сразу в нескольких областях три масштабных канала нелегального выезда за границу украинцев, подлежащих мобилизации. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 4 ноября в Telegram.

В службе заявили о задержании более 10 организаторов нелегального выезда за границу, которые за деньги предлагали военнообязанным уехать под видом волонтеров. Стоимость таких услуг, по информации СБУ, составляла от $3 тыс. и выше, сумма зависела от срочности выезда и социального положения клиента.

Также было установлено, что такими услугами воспользовался один из полтавских депутатов.

По данным следствия, в состав группировки на Волыни, которая специализировалась на нелегальной переправке граждан через границу и была обезврежена, входили шесть местных жителей.

"Оформляя" незаконно своих клиентов как водителей в электронной системе "Шлях", они подготовили несколько автомобилей для их нелегального вывоза в ЕС. По имеющейся информации, дельцы переправили за пределы Украины до 100 человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ ликвидировала еще один канал в Прикарпатье. Его организовали, по информации службы, трое жителей Ивано-Франковской и Львовской областей, которые выдавали фиктивные документы участников несуществующих благотворительных фондов. СБУ задержала их при попытке "сопровождения" через границу пяти человек.

Семерым фигурантам сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

14 октября СБУ задержала в Днепре, в Одесской и Закарпатской областях восемь организаторов нелегальных трафиков и заблокировала четыре канала нелегального выезда граждан призывного возраста. Злоумышленники оценивали свои услуги в $1,8–7 тыс. с человека.

Теги: СБУ, Украина, Полтава, война, Прикарпатье, граница, мобилизация, следствие, переправа, волонтеры, война России против Украины, документы, задержание, подозрение, Служба безопасности Украины, нелегалы, ЕС
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