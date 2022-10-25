На границе с Румынией ГПСУ со стрельбой задержала группу уклонистов

В районе Порубного задержали четырех мужчин, которые пытались перейти границу с Румынией вне пунктов пропуска, говорится в сообщении.

Во время операции пограничный наряд был вынужден открыть предупредительную стрельбу, чтобы остановить одного из них. Задержанные оказались военнообязанными жителями Черновицкой области.

На участках "Кельменцы", "Герца" и "Мамалыга" зафиксировано семь случаев незаконного пересечения границы и задержаны девять человек призывного возраста, которые пытались попасть в Молдову и Румынию. Мужчины, жители Запорожской, Донецкой и Харьковской областей, не смогли подтвердить цель своего прибытия в приграничье, а затем признались о намерениях незаконно перейти границу, отмечают в ГПСУ.