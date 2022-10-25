На границе с Румынией ГПСУ со стрельбой задержала группу уклонистов

В районе Порубного задержали четырех мужчин, которые пытались перейти границу с Румынией вне пунктов пропуска, говорится в сообщении.
Во время операции пограничный наряд был вынужден открыть предупредительную стрельбу, чтобы остановить одного из них. Задержанные оказались военнообязанными жителями Черновицкой области.
На участках "Кельменцы", "Герца" и "Мамалыга" зафиксировано семь случаев незаконного пересечения границы и задержаны девять человек призывного возраста, которые пытались попасть в Молдову и Румынию. Мужчины, жители Запорожской, Донецкой и Харьковской областей, не смогли подтвердить цель своего прибытия в приграничье, а затем признались о намерениях незаконно перейти границу, отмечают в ГПСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.