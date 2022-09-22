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"В горах до 40 см снега". В ГПСУ призвали потенциальных нарушителей границы, в том числе уклонистов от призыва, не рисковать здоровьем

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В ГПСУ отметили, что в горной местности погода ухудшилась
В ГПСУ отметили, что в горной местности погода ухудшилась
Фото: dpsu.gov.ua

Госпогранслужба Украины предупредила об ухудшении погодных условий в горной местности и призвала потенциальных нарушителей границы "воздержаться от своих планов". Об этом сообщил пресс-центр ГПСУ 21 сентября.

"Обращаем внимание на существенное ухудшение погодных условий в горной местности на высокогорных участках границ фиксировалось выпадение до 40 см снега. На бдительность пограничников смена погоды никак не повлияет, ведь охранники границы обеспечивают надежную охрану государственного рубежа в любых условиях. А вот потенциальным правонарушителям лучше воздержаться от своих намерений, поскольку путешествие по заснеженным горам может быть крайне опасным для жизни и здоровья", – сообщили в пресс-службе.

В ГПСУ отметили, что с начала сентября на участке Западного регионального управления задержали 230 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

"Напомним, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину, наиболее частыми нарушителями границы стали мужчины призывного возраста. После введения в Украине военного положения на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 11 случаев гибели военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Десять из них утонули, переплывая Тису, еще один умер от переохлаждения, преодолевая заснеженное высокогорье. Двое беглецов были доставлены в больницу с обморожениями конечностей. Другой мужчина, убегая от пограничников, спрыгнул с бетонного берегоукрепления реки Тиса, упал и получил два перелома ноги. Призываем всех граждан не нарушать законы Украины и не подвергать опасности свое здоровье и жизнь", – заявили в пресс-службе.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день он объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из Украины, кроме случаев, предусмотренных законом.

15 августа Верховная Рада Украины одобрила предложенное президентом Владимиром Зеленским продление военного положения на 90 суток – до 21 ноября. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: граница, Госпогранслужба, призыв, ГПСУ, война России против Украины
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