"В горах до 40 см снега". В ГПСУ призвали потенциальных нарушителей границы, в том числе уклонистов от призыва, не рисковать здоровьем

"Обращаем внимание на существенное ухудшение погодных условий в горной местности на высокогорных участках границ фиксировалось выпадение до 40 см снега. На бдительность пограничников смена погоды никак не повлияет, ведь охранники границы обеспечивают надежную охрану государственного рубежа в любых условиях. А вот потенциальным правонарушителям лучше воздержаться от своих намерений, поскольку путешествие по заснеженным горам может быть крайне опасным для жизни и здоровья", – сообщили в пресс-службе.

В ГПСУ отметили, что с начала сентября на участке Западного регионального управления задержали 230 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

"Напомним, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину, наиболее частыми нарушителями границы стали мужчины призывного возраста. После введения в Украине военного положения на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 11 случаев гибели военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Десять из них утонули, переплывая Тису, еще один умер от переохлаждения, преодолевая заснеженное высокогорье. Двое беглецов были доставлены в больницу с обморожениями конечностей. Другой мужчина, убегая от пограничников, спрыгнул с бетонного берегоукрепления реки Тиса, упал и получил два перелома ноги. Призываем всех граждан не нарушать законы Украины и не подвергать опасности свое здоровье и жизнь", – заявили в пресс-службе.