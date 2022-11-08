Ночью россияне обстреляли из "Градов" две общины Днепропетровской области, разрушив больницу и газопровод – ОВА

По его словам, в Никополе снаряды оккупантов повредили около 10 многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод.

Прошло без пострадавших, говорится в сообщении.

"В остальных районах [области] ночь прошла под звуки сирены и обошлась без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", – написал утром глава ОВА.