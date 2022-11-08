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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью россияне обстреляли из "Градов" две общины Днепропетровской области, разрушив больницу и газопровод – ОВА

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Разрушено около 10 многоэтажных и частных домов
Разрушено около 10 многоэтажных и частных домов
Фото: Валентин Резніченко / Telegram

В ночь с 7-го на 8 ноября армия России нанесла удары по Марганецкой и Никопольской общинам Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и реактивных установок залпового огня "Град". Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, в Никополе снаряды оккупантов повредили около 10 многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод.

Прошло без пострадавших, говорится в сообщении.

"В остальных районах [области] ночь прошла под звуки сирены и обошлась без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", – написал утром глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец
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