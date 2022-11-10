Оккупанты обстреляли прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковской области, один человек ранен – ОВА

"В частности, были обстреляны города Купянск и Волчанск, поселок Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", – написал глава ОВА.
В Волчанске поврежден инфраструктурный объект, в Купянске в результате обстрела произошел пожар в здании магазина. С ранением госпитализирован 36-летний житель Купянска.
В то же время на освобожденных от захватчиков территориях области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС Украины обезвредили 238 взрывоопасных предметов.
"Наши военные на линии столкновения держат свои позиции и наносят сокрушительные удары по оккупантам. Верим в ВСУ и в нашу победу!" – добавил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщили в ОВА.
По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.