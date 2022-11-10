Оккупанты обстреляли прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковской области, один человек ранен – ОВА

В Купянске в результате обстрела произошел пожар в здании магазина Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В частности, были обстреляны города Купянск и Волчанск, поселок Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", – написал глава ОВА.

В Волчанске поврежден инфраструктурный объект, в Купянске в результате обстрела произошел пожар в здании магазина. С ранением госпитализирован 36-летний житель Купянска.

В то же время на освобожденных от захватчиков территориях области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС Украины обезвредили 238 взрывоопасных предметов.

"Наши военные на линии столкновения держат свои позиции и наносят сокрушительные удары по оккупантам. Верим в ВСУ и в нашу победу!" – добавил Синегубов.

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