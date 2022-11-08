В Харьковской области нашли место хранения более 3 тыс. боеприпасов оккупантов – полиция

Об этом 8 ноября сообщается в Facebook полиции региона.
"Местные жители принесли в Изюмское районное управление полиции две единицы нарезного оружия военных образцов и указали на место хранения 3340 боеприпасов, расположенных на бывших позициях военных РФ", – говорится в сообщении.
Правоохранители напомнили, что за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы.
"Лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, освобождаются от уголовной и административной ответственности", – подчеркнули в полиции Харьковской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.