В Харьковской области нашли место хранения более 3 тыс. боеприпасов оккупантов – полиция

Об этом 8 ноября сообщается в Facebook полиции региона.

"Местные жители принесли в Изюмское районное управление полиции две единицы нарезного оружия военных образцов и указали на место хранения 3340 боеприпасов, расположенных на бывших позициях военных РФ", – говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы.

"Лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, освобождаются от уголовной и административной ответственности", – подчеркнули в полиции Харьковской области.

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