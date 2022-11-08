В Изюме нашли секретные материалы оккупантов по русификации украинского образования – Офис генпрокурора

Среди документов – "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования в Харьковской области". Одним из кураторов этого процесса было министерство просвещения Российской Федерации.

Оккупанты хотели выдать учащимся российские аттестаты об окончании 11 классов. В одном из документов подчеркивается, что "минпросвещения надо ускорить печать аттестатов на базе Белгородской области".

Также среди планов было приглашение в регион преподавателей из РФ – особый акцент должен быть на "историках и литераторах" с целью введения "патриотического воспитания".

В одном из документов говорится, что дети должны ориентироваться исключительно на учреждения высшего образования в Белгородской области.

Кроме того, "одного-двух особо отличившихся детей" оккупанты планировали отправить в лагерь во временно оккупированном Крыму, а учащихся 7–9-х классов – в Белгород. Под прикрытием заботы и отдыха планировалась российская пропаганда для детей, отмечают в ОГП.

Изъятые документы будут использованы прокурорами для привлечения к ответственности коллаборантов и расследования преступлений, связанных с введением российского образования.