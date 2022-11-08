В Изюме нашли секретные материалы оккупантов по русификации украинского образования – Офис генпрокурора

Среди документов – "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования в Харьковской области". Одним из кураторов этого процесса было министерство просвещения Российской Федерации.
Оккупанты хотели выдать учащимся российские аттестаты об окончании 11 классов. В одном из документов подчеркивается, что "минпросвещения надо ускорить печать аттестатов на базе Белгородской области".
Также среди планов было приглашение в регион преподавателей из РФ – особый акцент должен быть на "историках и литераторах" с целью введения "патриотического воспитания".
В одном из документов говорится, что дети должны ориентироваться исключительно на учреждения высшего образования в Белгородской области.
Кроме того, "одного-двух особо отличившихся детей" оккупанты планировали отправить в лагерь во временно оккупированном Крыму, а учащихся 7–9-х классов – в Белгород. Под прикрытием заботы и отдыха планировалась российская пропаганда для детей, отмечают в ОГП.
Изъятые документы будут использованы прокурорами для привлечения к ответственности коллаборантов и расследования преступлений, связанных с введением российского образования.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
7 октября пресс-служба "Укрзалізниці" заявила, что с Изюмом возобновляется железнодорожное сообщение. В восстановлении инфраструктуры на деоккупированной и прифронтовой территории Харьковской области задействовано около 100 железнодорожников и более 10 единиц техники.
14 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Изюм вернули газоснабжение. Также возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмского района, где подключены к газу уже около 900 домовладений.