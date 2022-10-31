"ПриватБанк" возобновил свою работу в деоккупированном Изюме

"В ближайшее время можно ожидать возобновления работы еще нескольких отделений на территориях, где ситуация будет отвечать всем необходимым нормам безопасности сотрудников и клиентов", – говорится в сообщении.
В банке отметили, что возобновили работу уже около 30 своих отделений в городах и поселках на деоккупированных территориях восточных и северных регионов Украины.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
7 октября пресс-служба "Укрзалізниці" заявила, что с Изюмом возобновляется железнодорожное сообщение. В восстановлении инфраструктуры на деоккупированной и прифронтовой территории Харьковской области задействовано около 100 железнодорожников и более 10 единиц техники.
14 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Изюм вернули газоснабжение. Также возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмского района, где подключены к газу уже около 900 домовладений.