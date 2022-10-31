"ПриватБанк" возобновил свою работу в деоккупированном Изюме

В "ПриватБанке" заявили, что скоро можно ожидать возобновления работы еще нескольких отделений Фото: PrivatBank_insider / Telegram

"В ближайшее время можно ожидать возобновления работы еще нескольких отделений на территориях, где ситуация будет отвечать всем необходимым нормам безопасности сотрудников и клиентов", – говорится в сообщении.

В банке отметили, что возобновили работу уже около 30 своих отделений в городах и поселках на деоккупированных территориях восточных и северных регионов Украины.