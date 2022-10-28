Власти деоккупированного Изюма объявили о переименовании улиц города

"Мы начинаем процедуру переименования улиц и площадей Изюма. Такое поручение получила топонимическая комиссия города от главы городской военной администрации. Нарративы типа "А-а-а! Больше нечем им заняться, лучше бы... (далее варианты под дудку кремлевской пропаганды)" не принимаются! Возрождение нашего города мы начнем с умывания его лица", – написал он.

Заммэра объяснил, для чего это делается.

"Чтобы амбициозные инфраструктурные проекты разворачивались не на всяких там "красно/революции/пушкинских/толстых/московских/пролетарских", а на улицах Мазепы, Бандеры, Коновальца, Шухевича, Стуса и сегодняшних героев, которые защищают независимость нашей Украины. Нам не нужна улица Гагарина – потому что это история народа-племени, который замарал себя кровью наших братьев и сестер. Нам нужна улица Джохара Дудаева, улица Лондонская и площадь Латвийская – потому что это уважение к нациям, стоящим рядом с нами в битве с ордой", – заявил он.

Мацокин пригласил всех неравнодушных к широкой дискуссии.