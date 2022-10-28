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Власти деоккупированного Изюма объявили о переименовании улиц города

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В Изюме хотят избавиться от российского и советского наследия
В Изюме хотят избавиться от российского и советского наследия
Фото: Volodymyr Matsokin / Facebook

В Изюме Харьковской области планируют переименовать улицы и площади, названия которых связаны с Россией и Советским Союзом, в честь украинских героев и дружественных наций. Об этом 28 октября сообщил в Facebook заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин.

"Мы начинаем процедуру переименования улиц и площадей Изюма. Такое поручение получила топонимическая комиссия города от главы городской военной администрации. Нарративы типа "А-а-а! Больше нечем им заняться, лучше бы... (далее варианты под дудку кремлевской пропаганды)" не принимаются! Возрождение нашего города мы начнем с умывания его лица", – написал он.

Заммэра объяснил, для чего это делается.

"Чтобы амбициозные инфраструктурные проекты разворачивались не на всяких там "красно/революции/пушкинских/толстых/московских/пролетарских", а на улицах Мазепы, Бандеры, Коновальца, Шухевича, Стуса и сегодняшних героев, которые защищают независимость нашей Украины. Нам не нужна улица Гагарина – потому что это история народа-племени, который замарал себя кровью наших братьев и сестер. Нам нужна улица Джохара Дудаева, улица Лондонская и площадь Латвийская – потому что это уважение к нациям, стоящим рядом с нами в битве с ордой", – заявил он.

Мацокин пригласил всех неравнодушных к широкой дискуссии. 

https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/pfbid0HuxvVxFc2UPjF91JFRrLthrVVV532PxjzuckQ1JG5KwAF3t9KbnMCcMbdsVAhFepl

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.

Теги: Изюм, Харьковская область, декоммунизация, переименование, улицы
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