Власти деоккупированного Изюма объявили о переименовании улиц города

"Мы начинаем процедуру переименования улиц и площадей Изюма. Такое поручение получила топонимическая комиссия города от главы городской военной администрации. Нарративы типа "А-а-а! Больше нечем им заняться, лучше бы... (далее варианты под дудку кремлевской пропаганды)" не принимаются! Возрождение нашего города мы начнем с умывания его лица", – написал он.
Заммэра объяснил, для чего это делается.
"Чтобы амбициозные инфраструктурные проекты разворачивались не на всяких там "красно/революции/пушкинских/толстых/московских/пролетарских", а на улицах Мазепы, Бандеры, Коновальца, Шухевича, Стуса и сегодняшних героев, которые защищают независимость нашей Украины. Нам не нужна улица Гагарина – потому что это история народа-племени, который замарал себя кровью наших братьев и сестер. Нам нужна улица Джохара Дудаева, улица Лондонская и площадь Латвийская – потому что это уважение к нациям, стоящим рядом с нами в битве с ордой", – заявил он.
Мацокин пригласил всех неравнодушных к широкой дискуссии.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.