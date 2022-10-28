В Черновцах декоммунизировали 57 улиц

"Дерусифицировали Черновцы раз и навсегда. Улицы нашего города избавились от имен фигур рашизма и советчины. Приняли решение о переименовании 57 улиц", – написал мэр города.

Улицам Гагарина, Гастелло, Алексея Новикова-Прибоя вернули их исторические названия: Вокзальная, Рошинская, Иона Cбиеры соответственно.

По словам мэра, переименования ждут еще около 10 улиц.

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.

В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.