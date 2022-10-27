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В Польше одновременно снесли четыре памятника "благодарности Красной армии"

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Все четыре памятника были снесены одновременно
Все четыре памятника были снесены одновременно
Фото: ipn.gov.pl

Утром 27 октября одновременно в трех польских населенных пунктах – городах Глубчице, Бычина, Боболице и селе Мокре – состоялся демонтаж четырех памятников, посвященных Красной Армии. Об этом сообщил Институт национальной памяти Польши, который также вел прямую трансляцию сноса.

В Глубчице на брифинге для прессы присутствовал президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий. В этом городе демонтировали памятник "Благодарность Красной Армии", который был установлен в 1945 году в городском парке.

"Символ системы, которая рука об руку с [лидером нацистской Германии] Адольфом Гитлером начала Вторую мировую войну, а значит, и самый трагический конфликт в мировой истории. Символ системы, вассализованной после 1945 года, которая колонизировала пол-Европы, включая нашу страну, Польшу, в которой она продолжала убивать польских героев в пыточных, лесах и улицах. Символ системы, которая убивала польских рабочих и активистов антикоммунистической оппозиции в различных регионах Польши в 1970-х и 1980-х годах. И, наконец, символ той системы, которая еще парит в своем духе в сегодняшней Российской Федерации, которая ответственна за гибель современных украинцев в XXI веке, – сказал он.

ВИДЕО
Видео: IPNtvPL / YouTube

В Бычине снесли памятник "Благодарность Красной Армии", установленный в 1945 году у Президиума городского национального совета. Он был посвящен памяти 38 красноармейцев 1-го Украинского фронта, погибших в боях за город в январе 1945 года. В 1950-х годах была проведена эксгумация и перенесены останки красноармейцев на другие кладбища, но памятник остался. 

https://www.facebook.com/ipnwroclaw/posts/pfbid0LPnznPxb1VB2EVGTR6yskPwd6g9h6mjtAyyx46C1u8rV4ZbBdPUjR8sJ9GkunvaJl

Памятник в Боболице был установлен в 1945 году советскими солдатами и имел мемориальную доску с надписью на русском языке: "Вечная слава нашим героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в 1945 году". Памятник был установлен на шести могилах красноармейцев, останки которых были эксгумированы в 1952 году и перенесены на кладбище в Кошалине.

https://www.facebook.com/IPN.Szczecin/posts/pfbid02pcJie9mDCJ5FznZ6oyPSnfwTj7AhpttotjH1WzMixhBoN6cvxZ6ioN5iyUBqFEMGl

https://www.facebook.com/IPN.Szczecin/videos/829862778433381/

В селе Мокре был демонтирован памятник воинам Красной Армии, который находился на опушке леса у дороги в Сташувском лесничестве. На монументальном каменном монументе в виде портала была прикреплена памятная доска с надписью: "Польша осталась, а нацизм побежден. Слава непобедимой Советской Армии".

https://www.facebook.com/ipn.kielce/videos/1410974686096801/

Контекст:

В марте 2022 года президент Института нацпамяти Польши обратился в органы местного самоуправления с призывом убрать из публичного пространства все названия и символы, которые все еще чествуют лиц, организации, события или даты, символизирующие коммунизм.

Благодаря этому обращению начался очередной этап декоммунизации в Польше. Как отмечают в ИНП, все больше местных органов власти хотят избавиться от остатков тоталитарной системы. Демонтаж памятников является практической реализацией польского закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунистического или иного тоталитарного тоталитарного режима в названиях структурных подразделений, вспомогательных подразделений коммунальной собственности, домах, сооружениях, объектах и оборудовании коммунальной собственности и памятниках.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Польша, СССР, снос, коммунизм, декоммунизация, демонтаж
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