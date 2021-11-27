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ОБЩЕСТВО

В Киевской области снесли памятник НКВД

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Памятник подлежал демонтажу согласно закону о декоммунизации
Памятник подлежал демонтажу согласно закону о декоммунизации
Скриншот: Роман Ратушний / Facebook

27 ноября в День памяти жертв Голодоморов в Киевской области вблизи поселка Калиновка снесли памятник НКВД, сообщил в Facebook лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов.

"В День памяти жертв Голодомора мы и другие небезразличные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", – отметил он.

Видео сноса плиты опубликовал в Facebook киевский активист, председатель общественной инициативы "Защитим Протасов яр" Роман Ратушный.

https://www.facebook.com/ratushnyi.r/videos/381023273812628/

Одесский активист Сергей Стерненко отметил, что эта "каменная глыба много лет была местом поклонения для "расформированного" "Беркута".

егодня там был обнаружен еще и венок от Нацгвардии. Любители советских оккупантов из полиции уже пытаются преследовать декоммунизаторов. Но небезразличным нечего бояться, потому что они на своей земле выполнили требования закона, уничтожив памятник палачам. А полицейские своими действиями только показывают, что они любят оккупантов. Потому что защищать НКВД – это тоже самое, что защищать ФСБ", – написал он и обратился к министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому с вопросом, не нужно ли "МВД переименовать в ЧК".

Стерненко написал, что памятник снесли "случайные прохожие совместно с добрыми людьми из движения "Гонор".

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3155036108106050

Плита, которую снесли активисты, – памятник 227-му полку НКВД.

Украинский институт национальной памяти в августе 2020 года в ответ на запрос главы комиссии Броварского горсовета по вопросам наименования и памятных знаков Дмитрия Карпия сообщал, что памятник полку НКВД вблизи Калиновки подлежит демонтажу, так как на нем есть символика коммунистического режима.

Институт истории Украины НАН информировал Карпия в июне 2020-го, что этот полк входил в состав конвоя НКВД, охранял тюрьмы, занимался депортацией "отдельных групп населения" с территории Украины.

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно этим законам, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Теги: памятник, Украинский институт национальной памяти, Бровары, Голодомор, декоммунизация, НКВД, Сергей Стерненко, Сергей Филимонов, Роман Ратушный
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