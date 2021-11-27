В Киевской области снесли памятник НКВД

"В День памяти жертв Голодомора мы и другие небезразличные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", – отметил он.

Видео сноса плиты опубликовал в Facebook киевский активист, председатель общественной инициативы "Защитим Протасов яр" Роман Ратушный.

Одесский активист Сергей Стерненко отметил, что эта "каменная глыба много лет была местом поклонения для "расформированного" "Беркута".

"Сегодня там был обнаружен еще и венок от Нацгвардии. Любители советских оккупантов из полиции уже пытаются преследовать декоммунизаторов. Но небезразличным нечего бояться, потому что они на своей земле выполнили требования закона, уничтожив памятник палачам. А полицейские своими действиями только показывают, что они любят оккупантов. Потому что защищать НКВД – это тоже самое, что защищать ФСБ", – написал он и обратился к министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому с вопросом, не нужно ли "МВД переименовать в ЧК".

Стерненко написал, что памятник снесли "случайные прохожие совместно с добрыми людьми из движения "Гонор".

Плита, которую снесли активисты, – памятник 227-му полку НКВД.

Украинский институт национальной памяти в августе 2020 года в ответ на запрос главы комиссии Броварского горсовета по вопросам наименования и памятных знаков Дмитрия Карпия сообщал, что памятник полку НКВД вблизи Калиновки подлежит демонтажу, так как на нем есть символика коммунистического режима.

Институт истории Украины НАН информировал Карпия в июне 2020-го, что этот полк входил в состав конвоя НКВД, охранял тюрьмы, занимался депортацией "отдельных групп населения" с территории Украины.