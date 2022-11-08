В Харьковской области на мине подорвались работники дорожной службы, есть погибшие

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству.

"По данным следствия, 8 ноября около 15.00 на автотрассе Чугуев – Меловое возле поворота на село Чкаловское во время выполнения дорожных работ в результате взрыва противотанковой мины погибло два работника ремонтно-дорожного предприятия, еще двое – травмированы", – говорится в сообщении.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что после взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

"Прокуроры совместно со следователями полиции проводят все необходимые первоочередные следственные действия для полного расследования преступлений, совершенных российскими военными", – подчеркнули в ведомстве.

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