В Харьковской области на мине подорвались работники дорожной службы, есть погибшие

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству.
"По данным следствия, 8 ноября около 15.00 на автотрассе Чугуев – Меловое возле поворота на село Чкаловское во время выполнения дорожных работ в результате взрыва противотанковой мины погибло два работника ремонтно-дорожного предприятия, еще двое – травмированы", – говорится в сообщении.
В Харьковской областной прокуратуре отметили, что после взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.
"Прокуроры совместно со следователями полиции проводят все необходимые первоочередные следственные действия для полного расследования преступлений, совершенных российскими военными", – подчеркнули в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщали в обладминистрации.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га территории, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.