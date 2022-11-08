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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области на мине подорвались работники дорожной службы, есть погибшие

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Взорвалась противотанковая мина
Взорвалась противотанковая мина
Фото: Харківська обласна прокуратура / Fаcebook

8 октября в Чугуевском районе Харьковской области в результате взрыва противотанковой мины погибло двое рабочих ремонтно-дорожного предприятия, которые занимались укладкой асфальта. Об этом в Fаcebook проинформировала прокуратура региона.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству.

"По данным следствия, 8 ноября около 15.00 на автотрассе Чугуев – Меловое возле поворота на село Чкаловское во время выполнения дорожных работ в результате взрыва противотанковой мины погибло два работника ремонтно-дорожного предприятия, еще двое – травмированы", – говорится в сообщении.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что после взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

"Прокуроры совместно со следователями полиции проводят все необходимые первоочередные следственные действия для полного расследования преступлений, совершенных российскими военными", – подчеркнули в ведомстве.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02DUEZ8xmqEanKe4mb7R6g95FqRyF5jz5KsQ5AHaspuShGG8A2Z62bcfBS7U5KZ8Nol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщали в обладминистрации.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га территории, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, прокуратура, Харьковская область, следствие, Чугуев, минирование, вторжение, ремонт, преступление, Меловое, война России против Украины, дороги, мины, уголовное производство, погибшие
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