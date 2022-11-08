ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливали два района Харьковской области, за сутки два человека подорвались на минах – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разминирование Харьковской области продолжается
Разминирование Харьковской области продолжается
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

В минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского района Харьковской области, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщил утром 8 ноября в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

Днем 7 ноября в Двуречанской громаде Купянского района в результате обстрела горела крыша частного жилого дома. В Волчанской громаде Чугуевского района в результате обстрелов россиян повреждены стены, окна и заборы частных домовладений. Пострадавших, по данным ОВА, нет.

Синегубов подчеркнул, что что минная опасность в области остается высокой.

Так, при разминировании в Харьковском районе области получил травму 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина, состояние раненого медики оценивают как тяжелое. Кроме того, в Балаклейской общине 61-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Он также госпитализирован, состояние тяжелое.

"Призываем граждан быть осмотрительными: не ходите по лесополосам, полям, кустарникам. Враг минировал и частные дома, объекты социальной инфраструктуры. Процесс разминирования в Харьковской области продолжается", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщили в ОВА.

По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, разминирование, мины, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (156826)
2
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (128600)
3
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (98621)
4
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (75945)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (49681)
6
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (48305)
7
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (43453)
8
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (39925)
 
 
 
 