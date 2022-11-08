Оккупанты обстреливали два района Харьковской области, за сутки два человека подорвались на минах – ОВА

"Призываем граждан быть осмотрительными: не ходите по лесополосам, полям, кустарникам. Враг минировал и частные дома, объекты социальной инфраструктуры. Процесс разминирования в Харьковской области продолжается", – написал Синегубов.
Днем 7 ноября в Двуречанской громаде Купянского района в результате обстрела горела крыша частного жилого дома. В Волчанской громаде Чугуевского района в результате обстрелов россиян повреждены стены, окна и заборы частных домовладений. Пострадавших, по данным ОВА, нет.
Синегубов подчеркнул, что что минная опасность в области остается высокой.
Так, при разминировании в Харьковском районе области получил травму 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина, состояние раненого медики оценивают как тяжелое. Кроме того, в Балаклейской общине 61-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Он также госпитализирован, состояние тяжелое.
"Призываем граждан быть осмотрительными: не ходите по лесополосам, полям, кустарникам. Враг минировал и частные дома, объекты социальной инфраструктуры. Процесс разминирования в Харьковской области продолжается", – написал Синегубов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщили в ОВА.
По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.