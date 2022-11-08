Оккупанты обстреливали два района Харьковской области, за сутки два человека подорвались на минах – ОВА

Днем 7 ноября в Двуречанской громаде Купянского района в результате обстрела горела крыша частного жилого дома. В Волчанской громаде Чугуевского района в результате обстрелов россиян повреждены стены, окна и заборы частных домовладений. Пострадавших, по данным ОВА, нет.

Синегубов подчеркнул, что что минная опасность в области остается высокой.

Так, при разминировании в Харьковском районе области получил травму 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина, состояние раненого медики оценивают как тяжелое. Кроме того, в Балаклейской общине 61-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Он также госпитализирован, состояние тяжелое.

"Призываем граждан быть осмотрительными: не ходите по лесополосам, полям, кустарникам. Враг минировал и частные дома, объекты социальной инфраструктуры. Процесс разминирования в Харьковской области продолжается", – написал Синегубов.