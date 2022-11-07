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Глава УГКЦ подарил папе римскому фрагмент российской мины, уничтожившей фасад храма в Ирпене. Франциск говорил, что жестокость "не присуща российскому народу"

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Подобные фрагменты российских мин видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю, отметил Святослав
Подобные фрагменты российских мин – видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю, отметил Святослав
Фото: Блаженніший Святослав / Facebook

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав 7 ноября в Ватикане провел встречу с папой римским Франциском.

Об этом Святослав сообщил в Facebook.

По его словам, во время разговора Франциск "выразил свою близость к многострадальному украинскому народу и заверил, что рядом с украинским народом в молитве и конкретных действиях".

Папа римский также рассказал о его дипломатических усилиях для прекращения российской агрессии и достижения "справедливого мира" для Украины, добавил Святослав.

"Наш подарок святейшему отцу Франциску – фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма УГКЦ в городе-мученике Ирпене, – символичен еще и потому, что подобные фрагменты российских мин, бомб и ракет мы ежедневно вытаскиваем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они – видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю", – написал глава Украинской греко-католической церкви.

https://www.facebook.com/head.ugcc/posts/pfbid02b22w5pgTpNakvgfoVpNqoc6srGx8r9T8sJY2eMcLLxQtAoh9rWAb9DokosHQjLkql

Папа римский заявил 6 ноября во время перелета из Бахрейна в Рим, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу".

"Российский народ – это великий народ. Это [жестокость] наемников, солдат, идущих на войну, как на приключение, наемников. Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму", – сказал он.

Франциск добавил, что у него, кроме "большой приверженности российскому народу", "большая приверженность украинскому народу".

Слова папы возмутили украинцев.

"Чтобы осознать российский "гуманизм", в который верит папа, было достаточно просто посетить сейчас Украину и увидеть, как 4,5 млн человек остались без электричества и воды, "наслаждаясь" этим российским "гуманизмом", – отреагировал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

27 марта понтифик призвал отменить войну, "прежде чем она вычеркнет из истории человека".

На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.

В мае Франциск заявил, что страны Запада своим отношением способствовали началу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

21 сентября Франциск назвал "безумием" намеки президента РФ Владимира Путина на готовность применить ядерное оружие. "Эта трагическая война приводит нас к тому моменту, когда некоторые люди думают о ядерном оружии, об этом безумии", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, папа римский, Ватикан, убийство, УГКЦ, церковь, агрессия, Франциск, украинцы, война России против Украины, Святослав Шевчук, мины, встреча
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