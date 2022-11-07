Глава УГКЦ подарил папе римскому фрагмент российской мины, уничтожившей фасад храма в Ирпене. Франциск говорил, что жестокость "не присуща российскому народу"

Подобные фрагменты российских мин – видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю, отметил Святослав Фото: Блаженніший Святослав / Facebook

Об этом Святослав сообщил в Facebook.

По его словам, во время разговора Франциск "выразил свою близость к многострадальному украинскому народу и заверил, что рядом с украинским народом в молитве и конкретных действиях".

Папа римский также рассказал о его дипломатических усилиях для прекращения российской агрессии и достижения "справедливого мира" для Украины, добавил Святослав.

"Наш подарок святейшему отцу Франциску – фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма УГКЦ в городе-мученике Ирпене, – символичен еще и потому, что подобные фрагменты российских мин, бомб и ракет мы ежедневно вытаскиваем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они – видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю", – написал глава Украинской греко-католической церкви.

Папа римский заявил 6 ноября во время перелета из Бахрейна в Рим, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу".

"Российский народ – это великий народ. Это [жестокость] наемников, солдат, идущих на войну, как на приключение, наемников. Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму", – сказал он.

Франциск добавил, что у него, кроме "большой приверженности российскому народу", "большая приверженность украинскому народу".

Слова папы возмутили украинцев.

"Чтобы осознать российский "гуманизм", в который верит папа, было достаточно просто посетить сейчас Украину и увидеть, как 4,5 млн человек остались без электричества и воды, "наслаждаясь" этим российским "гуманизмом", – отреагировал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.