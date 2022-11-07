Слова папы римского о российском гуманизме возмутили украинцев

"Российский народ – это великий народ. Это [жестокость] наемников, солдат, идущих на войну, как на приключение, наемников. Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму", – сказал он.
Папа римский также упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан до осмысления христианства".
"У меня большая приверженность русскому народу, как и большая приверженность украинскому народу", – сказал Франциск.
Слова папы о гуманных россиянах и упоминание Достоевского возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского.
"Иначе его святейшество не удивлялся бы жесткости россиян (которая как раз им, естественно, присуща). А несколько других произведений русских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показали бы, что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547-м, ни в 1708, когда был грубо вырезан Батурин, ни в каждом событии после этого", – написала Маркарова в Facebook.
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".
"Чтобы осознать российский "гуманизм", в который верит папа, было достаточно просто посетить сейчас Украину и увидеть, как 4,5 млн человек остались без электричества и воды, "наслаждаясь" этим российским "гуманизмом", – написал он.
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский также прокомментировал слова папы.
"Понтифики начинают все одинаково, а заканчивают по-разному. Кто-то становится Иоанном Павлом II, кто-то начинает увлекаться "русским гуманизмом" и Достоевским", – написал он.
Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".
На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.
В мае Франциск заявил, что страны Запада своим отношением способствовали началу полномасштабного вторжения РФ в Украину.
21 сентября Франциск назвал "безумием" намеки Путина на готовность применить ядерное оружие. "Эта трагическая война приводит нас к тому моменту, когда некоторые люди думают о ядерном оружии, об этом безумии", – сказал он.