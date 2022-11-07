ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Слова папы римского о российском гуманизме возмутили украинцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Папа римский рассказал о своей приверженности россиянам
Папа римский рассказал о своей приверженности россиянам
Фото: EPA

Папа римский Франциск заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща русскому народу". Об этом понтифик заявил журналистам во время перелета из Бахрейна в Рим, сообщает BBC News Украина 7 ноября.

"Российский народ – это великий народ. Это [жестокость] наемников, солдат, идущих на войну, как на приключение, наемников. Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму", – сказал он.

Папа римский также упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан до осмысления христианства".

"У меня большая приверженность русскому народу, как и большая приверженность украинскому народу", – сказал Франциск.

Слова папы о гуманных россиянах и упоминание Достоевского возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского.

"Иначе его святейшество не удивлялся бы жесткости россиян (которая как раз им, естественно, присуща). А несколько других произведений русских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показали бы, что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547-м, ни в 1708, когда был грубо вырезан Батурин, ни в каждом событии после этого", – написала Маркарова в Facebook.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".

"Чтобы осознать российский "гуманизм", в который верит папа, было достаточно просто посетить сейчас Украину и увидеть, как 4,5 млн человек остались без электричества и воды, "наслаждаясь" этим российским "гуманизмом", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zg9dCuXn1fiJKSX5ZpCDtpoYQyrHu3FKXr5jV2KptdSYCG3m3Jt35j4xR4xDVeXtl&id=100036229807988

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский также прокомментировал слова папы.

"Понтифики начинают все одинаково, а заканчивают по-разному. Кто-то становится Иоанном Павлом II, кто-то начинает увлекаться "русским гуманизмом" и Достоевским", – написал он.

https://www.facebook.com/s.v.korsunsky/posts/pfbid02zvM4yFeUhZbLjZVRFPXZBw6v6FoNA3dusxAjucj5wFSjosUtW7PZ2XifJPtngi1ul

Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".

На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.

В мае Франциск заявил, что страны Запада своим отношением способствовали началу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

21 сентября Франциск назвал "безумием" намеки Путина на готовность применить ядерное оружие. "Эта трагическая война приводит нас к тому моменту, когда некоторые люди думают о ядерном оружии, об этом безумии", – сказал он.

Теги: папа римский, Франциск, Андрей Юраш, Сергей Корсунский, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, Оксана Маркарова, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не каждый мужик так сможет". В сети обсуждают слитый звук с микрофона Славы Каминской
"Не каждый мужик так сможет". В сети обсуждают слитый звук с микрофона Славы Каминской
Сбежавшая по израильскому паспорту за границу Собчак пешком вернулась в РФ – росСМИ
Сбежавшая по израильскому паспорту за границу Собчак пешком вернулась в РФ – росСМИ
Мирзоян выступил перед военными в Донецкой области
Мирзоян выступил перед военными в Донецкой области
Названы имена троих судей украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена троих судей украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
В очках возле рояля. Alyosha показала редкое фото двухлетней дочери
В очках возле рояля. Alyosha показала редкое фото двухлетней дочери
"Сексуальное тело и женщина". 53-летняя Лопес показала, как выглядела 20 лет назад
"Сексуальное тело и женщина". 53-летняя Лопес показала, как выглядела 20 лет назад
Освобожденный из плена защитник Мариуполя с позывным Хорус женился. Фото
Освобожденный из плена защитник Мариуполя с позывным Хорус женился. Фото
  "Показала пышное декольте". 56-летняя Хайек вышла в свет в платье со стразами. Фото, видео
  "Показала пышное декольте". 56-летняя Хайек вышла в свет в платье со стразами. Фото, видео
  "Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта
  "Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта
Парамедик Пташка рассказала о своем любимом мужчине, который погиб, спасая жизнь побратима
Парамедик Пташка рассказала о своем любимом мужчине, который погиб, спасая жизнь побратима
37-летняя Тина Кароль показала портретные селфи без фильтров
37-летняя Тина Кароль показала портретные селфи без фильтров
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды
Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия
Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (122125)
2
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (100479)
3
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (89671)
4
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (43011)
5
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (42327)
6
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (38607)
7
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (35940)
8
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать (35625)
 
 
 
 