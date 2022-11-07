Слова папы римского о российском гуманизме возмутили украинцев

"Российский народ – это великий народ. Это [жестокость] наемников, солдат, идущих на войну, как на приключение, наемников. Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму", – сказал он.

Папа римский также упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан до осмысления христианства".

"У меня большая приверженность русскому народу, как и большая приверженность украинскому народу", – сказал Франциск.

Слова папы о гуманных россиянах и упоминание Достоевского возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского.

"Иначе его святейшество не удивлялся бы жесткости россиян (которая как раз им, естественно, присуща). А несколько других произведений русских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показали бы, что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547-м, ни в 1708, когда был грубо вырезан Батурин, ни в каждом событии после этого", – написала Маркарова в Facebook.

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/pfbid02XSCyc9RM8MpvDsJ7AvAFbtA6cJYQR7uQ5q1Vop6UHqqmuUmMJjgu7LvMQ1P3ewPul

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".

"Чтобы осознать российский "гуманизм", в который верит папа, было достаточно просто посетить сейчас Украину и увидеть, как 4,5 млн человек остались без электричества и воды, "наслаждаясь" этим российским "гуманизмом", – написал он.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский также прокомментировал слова папы.

"Понтифики начинают все одинаково, а заканчивают по-разному. Кто-то становится Иоанном Павлом II, кто-то начинает увлекаться "русским гуманизмом" и Достоевским", – написал он.