"Оправдывает преступления России". В МИД прокомментировали высказывания мэра Даугавпилса о войне в Украине

"Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш оправдывает преступления России в Украине. Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии. К счастью, высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальную позицию дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии", – написал Николенко.

Ранее Элксниньш заявил, что в войне России против Украины "не будет победителей". На вопрос, кому принадлежит Крым, мэр Даугавпилса заявил, что он "является частью Российской Федерации". Об аннексии территорий четырех областей Украины он сказал, что смог бы ответить "после более глубокого анализа".