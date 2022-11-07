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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оправдывает преступления России". В МИД прокомментировали высказывания мэра Даугавпилса о войне в Украине

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Олег Николенко (на фото) высказался о заявлениях Андрейса Элксниньша
Олег Николенко (на фото) высказался о заявлениях Андрейса Элксниньша
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Заявления мэра Даугавпилса (Латвия) не совпадают с официальной позицией страны в отношении Украины. Об этом заявил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко 7 ноября в Facebook.

"Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш оправдывает преступления России в Украине. Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии. К счастью, высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальную позицию дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии", – написал Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid021yqJPp6reCP29gUJSg2XxfkPf87qmJezgiMCQWY9J8gtgqLuk5CcrEU4e6PpVZc1l

Ранее Элксниньш заявил, что в войне России против Украины "не будет победителей". На вопрос, кому принадлежит Крым, мэр Даугавпилса заявил, что он "является частью Российской Федерации". Об аннексии территорий четырех областей Украины он сказал, что смог бы ответить "после более глубокого анализа". 

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger на сумму более €200 млн, написало 15 августа Delfi.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины, и "других вариантов нет".

30 сентября МИД Латвии вручил послу РФ ноту протеста из-за незаконной аннексии территорий Украины.

Теги: Латвия, МИД Украины, российская агрессия, война России против Украины, Олег Николенко
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